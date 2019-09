POKAZAO SAM DA SAM IM POTREBAN: Ben posle Voždovca iskalio bes na društvenim mrežama! (FOTO)

Le monde du foot est cruel, je comprend pourquoi certains joueurs abandonnent alors qu’ils ont un talent énorme, il faut avoir un mental de gladiateur. Juste heureux de reprendre la compétition même si je suis encore énervé de ne pas être inscrit pour la Champions League. Aujourd’hui j’ai montré qu’ils ont encore besoin de moi et que je fais partie de l’histoire de ce club donc respectez moi. Merci Delije pour vos encouragements incessants malgré la défaite dans le derby, vous êtes les meilleurs fans du monde 🔴⚪️ et merci au coach qui a toujours cru en moi.The world of football is cruel, I understand why some players give up when they has a huge talent, you must have a gladiator mental. Just happy to get back to the competition even though I'm still pissed off not to be registered for the Champions League. Today I showed that they still need me and that I am part of the history of this club so respect me. Thank you Delije for your continued encouragement despite losing in the derby, you are the best fans in the world 🔴⚪️ and thanks to the coach who always believed in me.

