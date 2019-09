MARKO GOBELJIĆ PRED OLIMPIJAKOS: Pokazaćemo da zaslužujemo mesto u Ligi šampiona! (KURIR TV)

"Radujemo se novoj utakmici u Ligi šampiona. Očekuje nas duel sa veoma dobrim protivnikom koji igra zaista dobro, mnogo bolje nego u prethodne dve, tri godine. Na nama je da se što bolje spremimo i pokažemo da zaslužujemo mesto u Ligi šampiona", rekao je Gobeljić novinarima.

Zvezda će dočekati Olimpijakos u drugom kolu Grupe B Lige šampiona.

Duel će biti specifičan i zbog odnosa navijača dva kluba.

"Ne treba da obraćamo pažnju na tribine, već da se maksimalno koncentrišemo na teren", istakao je Marko Gobeljić.

Po njegovim rečima, pad koncentracije ne sme da se dogadja kao u duelu sa Bajernom na početku grupne faze.

"Na ovom nivou ne sme da se dolazi do pada koncentracije ni sekund. To u našem prvenstvu ne dolazi toliko do izražaja, ali na velikim takmičenjima svaka greška puno košta", kazao je Gobeljić.

Dodao je da ne poznaje mnogo igru i tim Olimpijakosa i da će se Crvena zvezda sa kvalitetima rivala upoznati do početka utakmice.

Gobeljić je ponovo dobio poziv u reprezentaciju Srbije, ali nije želeo mnogo da govori o tome.

"Velika je čast nositi dres reprezentacije, o tome se mašta ceo život. Ali, moje misli su trenutno usmerene samo na utakmicu sa Olimpijakosom", istakao je Gobeljić.

Utakmica Crvena zvezda - Olimpijakos igraće se sutra od 21.00 na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.

Kurir sport / Beta

Kurir