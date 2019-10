NAJGORI JUNAJTED U POSLEDNJIH 30 GODINA: Bivši asovi ne štede kritike na račun crvenih đavola!

Ovo je najlošiji start Mančester Junajteda u poslednje tri decenije.

Ovako slabo igrali su pod Fergusonom samo 1989. te godine su završili na 13. mestu na tabeli, ali je Škot spasao posle trijumfa u kupu protiv Kristal Palasa.

Naime, to je bio njegov prvi trofej, ali koliko je ekipa loše igrala neka posvedoči mišlenje navijača, oni su posle pobede na Vembliju poručili Fergusonu da uzme trofej i vrati se u Škotsku.

Ostalo je istorija, ali na nešto takvo teško da Solskjer može da računa. Sada je konkurencija jača, vremena su se promenila, na engleske kupove niko ne obraća pažnju, na kraju, osvojio ga je Van Gal i morao da napusti klub.

- Loši smo, ali ne toliko koliko pričate -ljut je na medije Norvežanin.

Ali ni bivši igrači slavnog kluba se ne slažu sa Solskjerom.

- Ni oni, ni Arsenal, nemaju šanse po meni za top 4. Čelsi i Totenhem su mnogo bolje ekipe, a Siti i Liverpul svetlosnim miljama ispred - tvrdi Džejmi Karager.

U sličnom tonu pričao je i Roj Kin koji je rekao da je bolno koliko je Junajted loš i da ovo nisu igrači koji imaju kvalitet za tako veliki klub.



Oglasio se Piter Šmajhel, legendarni golman Junajteda.

- Teško je videti bilo kakvu ideju u igri, a ne mogu da shvatim plan. Arsenal makar pokušava da igra, visokim presingom na štopere. Junajted ne zna šta će sa loptom, vrte je oko Pogbe, i to deluje sporo, mnogo su brži kad on nije u timu. Moraju na tome da rade, on ih usporava. Vraća kopte nazad, ne razumem ga iskreno, niti šta je njegova uloga u timu. Dao je dve dobre lopte za čitav meč, svi gledaju u njega, on ne radi ništa. Kao problematično dete,

skreće pažnju pogrešnim stvarima - oštar je Danac.

