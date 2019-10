ON JE BIO NESUĐENI ZVEZDIN GOLMAN KOJI JE PRODAO 400.000 PLOČA! Nije smeo da pređe u crveno-beli tabor i zato je seo u voz i krenuo za Nemačku...

Branio je za OFK Beograd, onda za reprezentaciju. Hteo je i u Zvezdu, ali nije smeo. Zato je bio u najboljoj generaciji kluba TSV 1860 Minhen. A i njegove pesme bile su hit. Petar Radenković „Radi“ napunio je 85 godina.

U nekim davnim vremenima, fudbalski klub TSV 1860 Minhen u Petru Radenkoviću nije imao samo vrhunskog golmana. Klub koji je u međuvremenu spao na učešće u Trećoj nemačkoj ligi je u svojim redovima imao pravog šoumena. Radenković je 1965. godine čak snimio i veliki hit – „Bin i Radi, bin i König“ (Ja sam Radi, ja sam kralj).

Pesma je na hit-listama dospela na vrlo visoke pozicije, a singl je prodat u 400.000 primeraka.

Bio je to jedan od prvih fudbalera koji je sebe video i kao pravog zabavljača. Išao je na turneju i sa legendarnim Rojem Blekom. Roj Blek, rođen kao Gerhard Helerih, bio je velika zvezda i posebno veliki miljenik žena. Radenkovića su svi zvali samo „Radi“. On se urezao u srca mnogih prijatelja fudbala.

„Sve je super, sve je u najboljem redu“, rekao je agenciji DPA koja ga je pozvala telefonom da mu čestita 85. rođendan. No, zbog raznih obaveza nije imao mnogo vremena za telefoniranje.

Nije smeo da pređe u Zvezdu?

„Radi“ je posle Drugog svetskog rata bio golman OFK Beograda i jugoslovenske reprezentacije. Godine 1956, na Olimpijskim igrama u Melburnu je sa reprezentacijom osvojio srebrnu medalju. Posle toga je hteo da pređe u Crvenu Zvezdu, ali to nije smeo – priča se da je zato na brzinu rešio da sedne u voz i ode za Nemačku.

Posle jedne sezone u Vormatiji iz Vormsa, trener Maks Merkel ga je odveo u „Lavove“ iz Minhena. I njih je zapravo hteo da odmah napusti. Razlog za to je ovako opisao: „Za vreme posete Oktoberfestu, sedeli smo u šatri, levo od mene Rudi Brunmajer, koji je popio tri krigle. Desno je bio Fonsi koji je popio sedam krigli. Mislio sam: Bože, kakva li je ovo ekipa!“

No, bila je to najuspešnija ekipa u istoriji kluba TSV 1860: pobednica Kupa Nemačke 1964, finalista Evropskog Kupa pobednika kupova 1965. Protiv Vest hem junajteda, prvak Nemačke 1966. Radenković je bio deo tima u to vreme. Franc Bekenbauer je jednom rekao da je „Radi“ za njega jedan od najboljih golmana svih vremena.

„Ja sam Radi, jajaja…“

I onda je 1965. godine čak Raduijeva pesma dospela na hit-liste. „Naravno da je slušam i danas“, rekao je, „ponekad i na internetu“. U pesmi ovaj golman poznat po čestom izlaženju iz kaznenog prostora kaže: „Ja sam Radi jajaja, ja sam kralj jajaja, a fudbalski teren je moje carstvo“.

Van fudbala i uticaja fudbala nije imao toliko poslovne sreće – na primer, u ugostiteljskoj karijeri. Ali, preboleo je to, kao što je pevao još 60-ih godina: „Lopte se ne bojim mada se ponekad preznojim, samo nek je ispale, hvatam je od šale“.

