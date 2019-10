PARTIZAN DOČEKUJE VOŽDOVAC U HUMSKOJ Milošević: Sve ovo je zaista dobro, ali ne smemo da se opustimo (FOTO)

"Suštinski smo još na početku sezone. Veoma je bitno dobro je početi jer onda to što krene dobro, obično ide i završava se dobro. Ali, još je pred nama dalek put i možemo mnogo toga da popravimo. Sve ovo je zaista dobro, ali može još mnogo bolje. Konstantno ću insistirati da budemo bolji. Ima prostora za napredak u svim segmentima i ne smemo da se opustimo jer svako opuštanje i pad može biti koban. Koliko god ovo izgleda spektakularno i lepo, ne smemo da mislimo da smo veliki i moćni jer će nam se to brže nego što pomislimo obiti o glavu", rekao je Milošević.

Partizan će igrati protiv Voždovca u 11. kolu Super lige Srbije, tri dana posle napornog puta i gostovanja Astani u Ligi Evropa.

foto: Starsport©

"Očekujem izuzetno tešku utakmicu zbog napora koji smo imali, a i zbog toga što Voždovac ima odličnu ekipu koja zna da igra. Neće biti lako, ali da se ne vraćam na priču o prioritetima i značaju naše lige. Očekujem maksimum od ekipe. Svako drugo razmišljanje će nas odvesti na pogrešan put", kazao je Milošević.

Milošević neće računati na Sašu Zdjelara i Nemanju Miletića koji su oslobodjeni obaveza "jer su imali najveću minutažu i zaslužili su odmor".

Neće igrati i Umar Sadik zbog suspenzije.

foto: Starsport©

Trener crno-belih je naveo da će protiv Voždovca i potom u sredu u Kupu "biti prostora za sve igrače".

"Ne razmišljam o tome koliko rotiram igrače. Rotiramo na osnovu procene koji su igrači maksimalno opterećenji i koliki je njihov umor. Rotiramo zbog umora u najvećoj meri. To nisu odluke koje se donose unapred, već posledica prethodnih utakmica", kazao je Milošević.

Fudbaleri Partizana, po njegovim rečima, veruju da mogu do titule šampiona Srbije i plasman u narednu fazu Lige Evropa.

foto: Beta

Igrači sigurno veruju, inače ne bismo pričali o ovoj igri i rezultatima. Oni na terenu vide da mogu. Svaka druga priča je virtualna i nije dugotrajna, nema težinu. Teren je merilo. Ubedili smo ih da mogu i to su pokazali na terenu. Verujem da znaju da mogu i više", rekao je trener crno-belih.

Nekolicina igrača Partizana je dobila pozive u reprezenetacije, a Milošević je naveo da je to dobar znak.

"To je znak da radimo dobro i da smo na pravom putu. Dobro je za klub i ekipu da igrači igraju na reprezentativnom nivou, to je dodatno na sve ovo. Koliko god smo bili u situacijama da imamo raskorak Savez - klubovi, to je potpuno pogrešno. Rekao sam svim igračima da treba da budu srećni i ponosni kada dobiju poziv za reprezentaciju. To je najveća nagrada i premija svima nama u klubu", rekao je Milošević.

Utakmica Partizan - Voždovac igraće se sutra od 18.00 na stadionu u Humskoj.

kurir.rs / Beta

Kurir