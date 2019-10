MINUT ĆUTANJA ZA VEČITE! Ponovo rat zbog spornih sudijskih odluka! Evo kako iz STRUČNOG UGLA sve to vidi bivši sudija Miroslav Radoman!

Po njemu, obojica sudija: Bojan Nikolić, koji je vodio meč u Kruševcu, i Momčilo Marković, koji je sudio u Beogradu, ne bi više trebalo da arbitriraju na utakmicama Superlige, jer nemaju kvalitet za najviši nivo.



Miroslav Radoman analizirao je prvo suđenje na utakmici Napredak - Crvena zvezda i sporne detalje.

foto: Printskrin

- Gol Degeneka je čist! Ispravan pogodak. Greška sudije! Taj sudija je imao mnogo grešaka. Prva je u 9. minutu, kada nije svirao kazneni udarac za Crvenu zvezdu, jer je odbrambeni igrač Napretka Bjeloš udario laktom Bena, fudbalera Zvezde. To je penal i isključenje za igrača Napretka. Baš ovaj detalj pokazuje kakav je to nivo sudije. Uputstva kod učenja za suđenje kažu da je fokus dešavanja u kaznenom prostoru ili u blizini gola, meri se dobit za ekipu - rekao je Radoman i nastavio:

- I onda još jedna greška. Rekao bih kompenzacija za ono što ranije nije svirano. Dosuđen je kazneni udarac nad Benom koji nije postojao. I na kraju, pogrešio je sudija kod gola Marina. Prema novim pravilima igre, saigrač izvođača ne može da stoji u zidu ako ima više od dva igrača u zidu, a to je ova situacija, može metar ispred ili metar iza. Ovde se desilo da je Marinov saigrač stajao u zidu i tuda je lopta prošla. To je neispravan pogodak. Sudija je morao preventivno da deluje i da ga skloni iz zida. To je greška koja je odlučila pobednika.

foto: Starsport©



Potom je Miroslav Radoman analizirao i spoljne detalje na utakmici Partizan - Voždovac.

- Kakav je sudija imao kriterijum, takvi su mu bili i penali. Prvi sporni detalj, penal za Voždovac i duel Stojčeva i Stojkovića. Iz onoga što sam video, ako je bilo kontakta od strane Stojkovića, jeste penal. Ograđujem se, jer nisam 100 odsto siguran. Ako nije bilo kontakta, onda je to žuti karton za simuliranje. Ali mislim da je bilo kontakta, odnosno da je Stojković dotakao igrača Voždovca, naročito s leđa, kada je dovoljan i mali kontakt. Tu je još jedan penal za Voždovac, u 37. minutu, kada je Pavlović oborio jednog igrača Voždovca. Plus isključenje igrača Partizana. Ako je sudiji kriterijum bio takav da svaki kontakt svira kao prekršaj - precizan je Radoman, koji nastavlja:

foto: Printskrin

- Vidim, polemiše se da je trebalo svirati penal za Voždovac, kada je Natho igrao rukom u padu. Ne! Tu imamo novo pravilo. Kada je ruka pomoć pri padu, kada bude pogođena, nije kazneni udarac. Još jedan sporni detalj - kada je Partizan tražio penal. Detalj kada lopta pogađa u ruku igrača Voždovca u živom zidu posle slobodnog udarca, i to je kazneni udarac za Partizan. Bilo je vremena da spusti ili pomeri ruku.

Poslali snimke u Nion PARTIZAN SE ŽALIO UEFA foto: Dado Đilas FK Partizan hitno je reagovao posle poraza od Voždovca i zatražio međunarodnu pomoć jer smatra da je žrtva domaćih arbitara. Poslali su materijal sa svih mečeva Superlige za koje smatraju da su sporni u UEFA, a angažovali su i grupu inostranih sudija da uradi stručnu analizu. Crno-beli su juče ujutro načinili konkretne korake, poslali su dopis u Nion, zahtevajući da se nezavisni organi hitno umešaju u ovdašnje takmičenje, koje smatraju neregularnim! Oformili su i nezavisnu stručnu komisiju, sastavljenu od internacionalnih sudija, ne imenujući kojih, a od njih očekuju neutralnu i objektivnu ocenu suđenja na prvenstvenim utakmicama Partizana, Crvene zvezde i niškog Radničkog.

(Kurir.rs / Foto:Starsport@)

Kurir