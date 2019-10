RAMPA ZA CRVENO-BELE NA JARINJU Direktor Trepče: Spremali smo se za spektakl, ovo je više od sporta (KURIR TV)

"Vidite i sami šta se dešava, ovo je više od sporta, više od igre. Žao nam je svima. Spremali smo se za spektakl u Kosovskoj Mitrovici. Bili ste prisutni i videli ste šta se sve izdešavalo", rekao je Radovanović novinarima na prelazu Jarinje.

Fudbaleri Crvene zvezde nisu danas pušteni na Kosovo gde je trebalo da odigraju meč šesnaestine finala Kupa Srbije protiv Trepče.

"Mi smo od samog izvlačenja parova dobijali najave da se utakmica neće odigrati. Ali, bili smo optimisti do danas do 10. Tako smo se i spremali, do poslednjeg trenutka", rekao je on.

"Nebitno je gde će utakmica biti odigrana, ali mislim da će biti ili Stara Pazova ili Beograd", dodao je direktor Trepče.

Upitan da li se plaši da bi Trepči moglo da bude zabranjeno da se takmičiti u Trećoj ligi Srbije, on je kazao: "Iskren da budem, ne plašimo se više ničega, šta mogu da nam zabrane".

"Sve su nam zabranili i još to da nam zabrane. Nemamo strah oko toga. Mi ćemo da igramo fudbal, da radimo naš posao, oni neka rade svoj. Te stvari ne zavise od nas, jer se meša politika u sport, što nije dobro. Sve što bih rekao, bilo bi suvišno", rekao je Radovanović.

