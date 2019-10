Man man man, wat vond ik dit spannend!! Op weg naar de shoot, wil ik nog bijna omdraaien en afzeggen. Er komen allemaal onzekere gedachtes in m'n hoofd: is dit wel iets voor mij? Waarom doe ik dit eigenlijk? Ben ik wel sexy genoeg? De reden dat ik dit gedaan heb is juist dat ik me zelfverzekerd, mooi en sexy wil voelen. Sommige mensen zullen het verrassend vinden dat ik dit doe. In deze periode van m'n leven doe ik veel dingen die buiten mijn comfortzone liggen, dus dit past daar eigenlijk heel goed bij vind ik. Ik ben ontzettend vereerd dat ik gevraagd ben voor een serie in de @jfk.men en dan ook nog eens met @byalek.nl als fotograaf! Dankzij de styling van @graziellaferrarostyling en make up/haar van @mascha_meyer voelde ik me prachtig. Het was een hele fijne shootdag en ik ben supertrots op het resultaat! #jfk #doodeng #trots #morgenindewinkel #fotoshoot #keerwatanders

