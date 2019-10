PARTIZANOV FUDBALER MEĐU 60 NAJTALENTOVANIJIH NA SVETU: Evo kako je Filip Stevanović reagovao na veliko priznanje

Taj izbor je uoči predstojećeg Mundijalita za igrače do 17 godina napravio engleski "Gardijan".

Talentovani fudbaler crno-belih ne krije da mu takvo priznanje prija, ali ga, kako kaže, neće "podići u nebesa".

"Svaki kompliment prija, posebno kada se nađete na listi 60 talentovanih dečaka po mišljenju renomiranog lista kakav je 'Gardijan'. Ipak, ja ni kada su me hvalili pre, a ni sada, nisam poleteo. Vrlo sam svestan svih prednosti, lepota, mana i opasnosti koje sa sobom nosi fudbal. Imam samo 17godina, moj talenat je jedna stvar, ali da bi o meni i dalje pisali i to kao o nekome ko ima dobar učinak moram marljivo da radim kao do sada. Iskren da budem, očekivao sam da budem na listi najtalentovanijih mladih fudbalera što me samo još više motiviše", kaže Stevanović.

Filip je nedavno proslavio 17. rođendan i otkriva šta je poželeo dok je gasio svećice.

"Da pobedimo u derbiju, što mi se i ostvarilo", dodao je Stevanović.

