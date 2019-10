PRVI MEČ ORLIĆA POD VOĐSTVOM ILIJE STOLICE: Preko Bugara do nove nade

Mlada reprezentacija Srbije danas (18.00) gostuje Bugarskoj u okviru 3. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, a interesantno je da će „orlići“ odigrati prvi meč pod vođstvom Ilije Stolice.

Novi selektor je najavio žestoku borbu za plasman na Euro, pa će svaki bod biti izuzetno važan. Poraz u Rusiji i remi s Letonijom u Novom Sadu govore da svakom narednom meču treba da se pristupi maksimalno ozbiljno.

Stolica je najavio promene, drugačiji sistem, a pitanje je koliko toga je uspeo da uradi za ovo kratko vreme.

- Potencijal naših igrača nije dovoljno iskorišćen. Usmeravani su pogrešno. Da li su to menadžeri, prijatelji, pa čak i porodica iz najboljih razloga, nije ni bitno, ali sve to uvodi u egoizam, a to se ne završava dobro. Ne koristimo taj potencijal i zato što igrači nisu dovoljno upoznati sa sistemom, zato što se on često menja, pa nam se to sve kasnije obije o glavu u A timu - rekao je Stolica.



Posle meča u Bugarskoj, Srbiju čeka još jedan težak meč na gostovanju u Poljskoj.

