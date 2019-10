700 ZVANICA NA SVADBI OD POLA MILIONA EVRA Kontroverzni biznismen i vlasnik Steaue udaje ćerku: Na ceremoniji venčanja sve pucalo od glamura! (VIDEO)

Njegova ćerka Teodora ima samo 24 godinei odlučila je da stane na ludi kamen, dosta ranije neko što je tata i očekivao. Bez obzira na to, on se složio, ali ne samo to...

Bekali je odlučio da za ovo veselje izdvoji oko pola miliona evra. Venčanje će početi u 17 časova u Ckrvi svetog duha u Bukureštu, a od 20 sati više od 700 gostiju očekuje prijem u restoranu. Bekalijeva ćerka se udaje za Mihaja Teodora Minkua (28), mladića koji potiče iz poznate rumunske porodice.

foto: Fonet

- Visok je više od 185 cm, baš kako mi se sviđa - prokonetarisao je Bekali svog budućeg zeta.

Građansko venčanje obavljeno je još u četvrtak, a ovu ceremoniju uveličali su svojim prisustvom gradonačelnica Bukurešta Gabrijela Firea i nejn suprug, Điđijevi rođaci, fudbalski agenti Viktor i Joan Bekali, biznismen Teja Sponte, bivši potpredsednik Steaue... kao i veliki broj poznatih ličnosti.

