NEBOJŠA ČOVIĆ ŽESTOKO UDARIO NA CRNOGORCE ZBOG TERZE: Ovo što rade Zvezdanu Terziću je klasična osveta i mnogo je PODMUKLO! Sve je planski upereno na Zvezdu (VIDEO)

Predsednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović gostovao je u ‘Jutarnjem programu’ na TV Prva gde je govorio o sve lošijim odnosima između Srbije i Crne Gore koji se provlače najviše kroz sport.

– Naš region ima to opterećenje, pitali ste me oko gospodina Terzića, Crna Gora od 2006. godine ima definisanje svog identiteta preko sporta. Kada vaterpolo igraju Primoac iz Kotora i Jadran iz Herceg Novog imate sport kroz elemente nacionalne opredeljenosti. Za Primorac navijaju Crnogorci, a za Jadran navijaju Srbin. Onda imate DPS koji je 30 godina na vlasti i koristi sport za identifikaciju države, što i neki drugi rade. Kod Terzića se ne radi o politici, niti bilo čemu drugom, već klasičnoj osveti. Crnogorski predstavnici kada neko neće da igra za Crnu Goru i ne želi da igra protiv tzv države Kosovo, onda oni kažu da je to izdaja. A kada rukometašice iz Srbije igraju za Crnu Goru, onda ništa ne kažu. Imate primer mladog košarkaša Vukovića koji se odlučio da igra za Crvenu zvezdu i sa celom porodicom, jer ima 15 godina, odlučio da igra za Srbiju, onda koriste određene administrativne zabrane, ne daju mu papire. To su dvostruki standardi. Kod Terzića se radi o osveti i to je podmuklo urađeno. To ide ka Zvezdi koja se doživljava kao simbol srpstva, što je apsolutno tačno – rekao je predsednik KK Crvena zvezda gostujući na ‘Prvoj’.

On se kasnije osvrnuo i na dešavanja tokom finalne serije ABA lige koja raspalila rat na relaciji Budućnost – Crvena zvezda.

– Prvi put u životu sam video da naše igrače svakog pojedinačno pljuju ljudi iz partera i VIP mesta pored terena. To su sve javne ličnosti iz političkog ili bezbednosnog miljea Crne Gore. Sve to je gledao predsednik države, valjda je to način da mu se dokažu i da napreduju. Šta su očekivali posle te treće utakmice? Da će ih u Beogradu dočekati sa cvećem? To više neće moći tako – istakao je Čović.

