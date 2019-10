SELEKTOR ILIJA STOLICA: Ovo su Orlići koje svako želi (FOTO)

Smena selektora mlade reprezentacije Srbije je urodila plodom! „Orlići“ pod komandom Ilije Stolice kao da su preporođeni posle kikseva s Neškom Milovanovićem na kormilu.

A već sutra naš nacionalni tim uzrasta do 21 godine gostuje Poljskoj u nastavku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

- Moj osećaj bi isti bio i da smo izgubili ili pobedili, a da smo imali ovakav pristup kakav su igrači imali... Odnos, stav prema obavezama... Sve se zaokružilo postizanjem gola i to radovanje je bilo simbol svega što su oni uspeli da urade za kratko vreme, da se ujedine oko istog cilja - rekao je Ilija Stolica tri dana posle pobede nad Bugarskom u Sofiji (1:0).

Pobeda je možda bila i imperativ, posle lošeg starta u kvalifikacijama?

- Lepa stvar je što je pobeda došla već u prvoj mojoj utakmici, ali smo svi svesni da je ovo samo početak i da nas čeka mnogo posla. Najbitnije je da smo temelje postavili kako treba. Trudim se da imperativ te vrste ne treba da postoji kod igrača, već da neke naše zahteve koje imamo, a to je kvalitetna igra, ispunimo na terenu, a rezultat će doći.

Igračima pohvale za igru, pristup?

- Meni je glavni cilj da igru, odnosno nivo igre, podignem na taj nivo da ljudi počnu da dolaze da nas gledaju i da se i interesuju jer znaju da će reprezentacija uvek ići na to da nadigra protivnika. U toku same utakmice smo pričali da se vidi da deca pokušavaju da sprovedu sve što smo tri-četiri dana planirali i da će biti nagrađeni u nekom trenutku. Videlo se jasno na terenu da imamo stav kakav treba da ima jedna pobednička ekipa, nagrađeni smo na kraju, ali mislim da smo to i zaslužili.

Imali smo veći posed, brojali prilike, ali pretili su i Bugari?

- Kada sam gledao statistiku posle meča, video sam da su Bugari imali samo jedan udarac u okvir gola, i jedni i drugi imali smo po jednu stativu, a mi šest šuteva u okvir gola, 12 ukupno. Imali smo i bolji posed lopte, tako da su te razlike bile ogromne. Ti podaci nisu od suštinskog značaja za rezultat u fudbalu, ali se uklapaju u moju filozofiju i nastojanje da uvek budemo superorni u odnosu na protivnika u svakom segmentu igre.

