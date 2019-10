LJUBIŠA TUMBAKOVIĆ PROGOVORIO O SKANDALU SA LUKOM JOVIĆEM: Selektor Srbije otkrio šta se desilo sa napadačem Reala i zašto ga nema među Orlovima (KURIR TV)

Od specijalnog izveštača Kurira iz Litvanije Miloša Bjelinića

Španski "As" je plasirao vest da Jovića nema među "orlovima" u oktobarskom "prozoru", jer je pri prethodnoj reprezentativnoj akciji slagao Tumbakovića da je povređen kako ne bi igrao u Luksemburgu, a samo nekoliko dana kasnije zaigrao je za Real.

Novinari su u Viljnusu, gde "orlovi" u ponedeljak igraju sa Litvanijom, pitali Tumbakovića da li je ljut na Jovića, a selektor je odgovorio:

"Ja nemam prava da budem ljut ni na koga. Ja samo imamo pravo da radim posao na način koji mislim da je najbolji. Kroz karijeru sam se uvek trudio da budem korektan i objektivan. Luka Jović je mlad igrač, a moja trenerska odgovornost ide u pravcu i pedagogije i vaspitanja i roditeljskog odnosa, kao i trenerskog", počeo je Tumbaković.

Selektor je otkrio da je Jović o povredi stručni štab reprezentacije obavestio porukom i to čak nije direktno Tumbakovića, koji je za to saznao indirektno.

"Luka Jović je uradio to što ste rekli. Javio se, ali ne meni, i to samo porukom. Smatram da njegov odgovor zahteva direktno objašnjenje, a on to nije uradio. Ne vidim razlog zašto bih se ja ljutio. A da li je bio povređen?", zapitao se Tumbaković i odgovorio:

"To treba da utvrde lekari, a ne ja".

Novinari su nastavili sa pitanjima vezanim za napadača Reala, ali Tumbaković nije više želeo da govori o tome.

"Ne vidim prostor da više pričamo na tu temu", zaključio je Ljubiša Tumbaković.

