LUKA OBJAVIO STORI NA INSTAGRAMU, PA GA BRZO OBRISAO: Da li je to fudbaler Reala odgovorio Ljubiši Tumbakoviću, PA SE POKAJAO?! (FOTO)

Selektor reprezentacije Srbije je otkrio da je Jović o povredi stručni štab reprezentacije obavestio porukom i to čak nije direktno Tumbakovića, koji je za to saznao indirektno.

"Luka Jović je uradio to što ste rekli. Javio se, ali ne meni, i to samo porukom. Smatram da njegov odgovor zahteva direktno objašnjenje, a on to nije uradio. Ne vidim razlog zašto bih se ja ljutio. A da li je bio povređen? To treba da utvrde lekari, a ne ja", rekao je Tumbaković novinarima na konferenciji pred meč Litvanije i Srbije.

ljubiša tumbaković nije želeo mnogo da priča o joviću

Novinari su zatim nastavili sa pitanjima vezanim za napadača Reala, ali Tumbaković nije više želeo da govori o tome.

"Ne vidim prostor da više pričamo na tu temu", zaključio je Ljubiša Tumbaković.

Malo kasnije, na društvenim mrežama se oglasio i Luka Jović koji je na IG stori okačio fotografiju koju je potom obrisao.

"Ne mogu sad. Objasniće ti vreme", napisao, a potom obrisao Luka Jović.

Šta je fudbaler Reala ovim hteo da poruči ne zna se, ali sobzirom na to da je ove reči objavio u jeku skandala u kojem je jedan od glavnih aktera veruje se da se poslao neku vrstu odgovora selektoru Ljubiši Tumbakoviću.

