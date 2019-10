RADNIČKI DOČEKUJE NAPREDAK Kosanović: Imaju bolji tim nego što to tabela pokazuje (FOTO)

"Sutra otvaramo seriju od šest utakmica do sledeće reprezentativne pauze i svaka od njih biće izuzetno bitna. Ova prva protiv Napretka verovatno je i najteža i najvažnija u tom nizu, ne samo zbog bodova koji bi nam puno značili, već i zbog snage protivnika i njegovih ambicija. Napredak ima bolji tim nego što to tabela trenutno pokazuje. Oni su dosta bodova izgubili nesrećno ove sezone, ali to nije naš problem. Naš problem je kako da dobijemo utakmicu protiv njih. Radili smo dobro tokom pauze, počinjemo da ličimo na ekipu kakva želimo da budemo i mislim da smo spremni za ovaj meč. Protiv Napretka moramo da “trajemo” 90 minuta i da iskoristimo svaku situaciju koja može da nas odvede ka cilju. Moramo se čuvati od njihovih kontri, jer oni imaju izuzetno kvalitetne pojedince za taj segment igre poput Ivanovića i Zeca. Očekujem jednu čvrstu utakmicu u kojoj će oba tima tražiti pobedu. Mi smo spremni i mislim da imamo snage i znanja da uradimo ono što se od nas očekuje", rekao je Kosanović, koji će po prvi put ove seozne imati sve igrače na raspolaganju.

foto: FK Radnički Niš

"Svi su spremni da igraju, a još uvek nisam odlučio kojih 11 će izaći na teren. Otprilike znam kako bi to sutra trebalo da izgleda, ali sam neke stvari ostavio i za sam dan utakmice. Imali smo trojicu igrača koji su imali obaveze u reprezentacijama. To su Sulaka, Čumić i Nikolić i još nisam odlučio koliko će oni dobiti minuta u ovom susretu. Najvažnije je da sada mogu da računam na sve, ulazimo u ritam subota-sreda i biće mi potreban svaki igrač u narednom period", jasan je strateg Radničkog, koji ne misli da će rivalitet njegovog sadašnjeg i bivšeg kluba uticati na predstojeći duel.

foto: FK Radnički Niš

"Znam za taj lokalni rivalitet, još iz vremena kada sam radio u Kruševcu. Ipak, taj rivalitet je više vezan za navijače dva kluba, dok su igrači uglavnom novi na obe strane i to nikako ne bi smelo da ih opterećuje. Nama je ovaj meč jako bitan i bez obzira na ime protivnika naš cilj su tri boda koja će nas staviti u dobru poziciju u prvenstvu", završio je Milorad Kosanović.

