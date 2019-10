REZULTAT JE LOŠ, IGRAČU SU NAJODGOVORNIJI! VUČELIĆ: Titula nije izgubljena! VAZURA: Da li je titula izgubljena zavisi i od toga da li će se i ubuduće svirati penali van šesnaesterca!

Predsednik crno-belih Milorad Vučelić smatra da je odgovornost za to najviše na igračima.

"Rezultat je loš i zabrinjavajuć, ali igrači su najodgovorniji. Isto kao što su samo oni zaslužni kada se pobedi. Mnogo je faktora koji su uticali na loš rezultat. Recimo premor zbog nastupa za reprezentaciju, pa su neki igrači došli dan ili noć pre utakmice u Lučanima. Drugi razlozi poraza su, naravno, slaba igra i loša realizacija. Ipak, titula nikada nije izgubljena, jer ima još da se igra, a prvenstvo će dugo trajati", istakao je prvi čovek kluba iz Humske u izjavi za Informer.

"Kada se nekim drugim klubovima sviraju nepostojeći penali, to može možda da utiče na psihu igrača Partizana, ali krivac za poraz nije. Krivca ne smemo tražiti van svojih redova, poraz je samo naš problem. Nepravde utiču na igrače jer prate društvene mreže i sve što se dešava i to njima deluje kao organizovana nepravda. Ali ponavljam, to nije opravdanje. Moramo da gledamo u svoje dvorište, pogotovo jer je protiv Mladosti suđenje bilo korektno", zaključuje Vučelić.

U sličnom tonu se oglasio i generalni direktor Partizan Miloš Vazura.

"Nedopustivo je da izgubimo utakmicu protiv Lučana. Ekipa mora da shvati da nemamo pravo na kiks. Imamo možda i najbolji tim u Srbiji, a onda momci izgube na onakav način. Ne daju gol iz 15 prilika, a prime iz jednog šuta. Da li je titula izgubljena zavisi i od toga da li će se i ubuduće svirati penali van šesnaesterca. Ako se bude gledao samo fudbal, onda nije izgubljena. Sve to utiče na psihu naših igrača, jer, logično, pratimo rezultate najvećeg rivala Zvezde i kada vide nepostojeće penale, gube energiju i nadu. Ali svakako to nije alibi i pozabavićemo se sobom", zaključio je on.

