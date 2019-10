CRVENA ZVEZDA STIGLA U LONDON Dragan Džajić: Oprez! Da se ne bi ponovio naš meč s Totenhemom iz 1972!

Goran Andjelković specijalni izveštač iz Londona!



Počasni predsednik crveno-belih izneo je svoja očekuvanja od ove utakmice:

“Igramo utakmicu protiv jako teškog protivnika, a ono što mene brine jeste to kada se sada pomene Totenhem svi govore - to je šansa za Zvezdu. Mislim da je u ovom trenutku upravo to veliki problem za Zvezdu, da ćeto biti jedna nezgodna utakmica u ovoom trenutku baš zato se stvara mišljenje da mi imamo velike šanse”, izjavio je Džajić i dodao:

foto: Kurir sport/Goran Anđelković

“Naravno, Zvezda će pokušati kao i na svim ovim utakmicama da odigra dobro i korektno. Ja mislim da je naša šansa ove dve utakmice koje ćemo igrati protiv Bajerna i Totenhema u Beogradu i da tu treba da tražimo eventualno neki rezultat."

foto: Zvezda.rs

Dragan Džajić smatra da Zvezda treba da gleda sebe, a ne Totenhem koji je u rezultatskoj krizi.

“Bez obzira u kakvoj je formi Totenhem, on je u ovom trenutku favorit jer je ipak to jedan tim koji je igrao finale Lige šampiona. Trenutno ne igra onako kako se od njega očekuje, ali baš zato će i on tražiti šansu da protiv Zvezde vrati jedno samopouzdanje."

Bivši fudbaler, direktor i predsednik Zvezde odgovorio je i na pitanje šta bi moglo da bude presudno:

foto: Zvezda.rs

"Ne znam šta će biti presudno, i Totenhem kao i svi klubovi, ima svoje vrline i mane, ali Zvezda mora da nastoji da ima koncentraciju svih 90 minuta i da pokuša da napravi jedan povoljan rezultat. Ali, ponavljam, naša šansa za osvajanje bodova je u Beogradu."

foto: Zvezda.rs

A onda, Džaja se prisetio 1972. godine kada je Zvezda mogla da prodje Totenhem:

“To je bilo pre 47 godina, ja se sećam samo tog gola koji smo postigli u Beogradu. Poveli smo u 46. minutu, imali smo šanse, bila je izvanredna atmosfera, pročitao sam u novinama pre neki dan da je bilo 80 hiljada gledalaca. Imali smo šanse, svakako da jesmo, ali sada ne bih mogao do detalja da se setim. Izgubili smo tamo 2:0, u revanšu slavili sa 1:0, imali smo šansu za prolaz, ali to već spada u neka davna vremena”.

Kurir sport / Goran Andjelković

Kurir