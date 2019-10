VLADAN MILOJEVIĆ PRED TOTENHEM OTKRIO NEŠTO NEVEROVATNO: Pokojni Goran Bunjevčević me je prvi doveo u Zvezdu! (KURIR TV)

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da njegovu ekipu ne opterećuje to da li je Totenhem u krizi i da fudbaleri srpskog kluba nemaju čega da se plaše u Londonu.

Goran Andjelković - specijalni izveštač iz Londona!

"Spremićemo se kao i do sada. Daćemo sve od sebe da igramo dobro. Imamo veliko poštovanje prema svakoj ekipi, ne samo Totenhemu. Nemamo čega da se plašimo. Probaćemo da igramo svoju igru. To je jednostavno to, ostalo je prazna priča", rekao je Milojević na konferenciji za novinare u Londonu.

Zvezda će sutra od 21.00 gostovati Totenhemu u trećem kolu Lige šampiona.

Prošlogodišnji finalista tog takmičenja Totenhem je u rezultatskoj krizi.

"Gledaćemo na njih kao da igraju u najboljoj formi. Da li je kod njih kriza ili ne, uopšte nas ne opterećuje. To je jako dobar tim. Imaju problema, ali su i dalje jedna od najboljih ekipa u Premijer ligi", kazao je Milojević.

Dodao je da će Zvezdinim fudbalerima mnogo nedostajati navijači, kojima je zabranjeno prisustvo u Londonu.

Zvezda će biti bez povredjenog Ričmonda Boaćija.

"Kada nema nekog igrača, potencira se da fali. Nisam iz te filozofije, niko mi ne fali. Protiv Olimpijakosa nije bio Pavkov... To je sastavni deo fudbala. Ne bih voleo o igračima koji nisu tu. Imam apsolutno poverenje u sve koji su sa nama", rekao je trener Zvezde.

Fudbaler Zvezde Nemanja Milunović je rekao da trenutna kriza Totenhema nije realno stanje stvari i da treba biti maksimalno oprezan.

"Svi ti igrači su uglavnom igrali finale Lige šampiona. Očekujem prvenstveno veliku borbu. Znamo kvalitet Totenhema, imamo svoje planove i taktiku. Ne treba previše da respektujemo protivnika. Imamo veliko poštovanje, ali ćemo se koncentrisati na svoju igru i pokušati da iskoristimo njihove mane", rekao je Milunović.

Upitan je kako zaustaviti Harija Kejna, odgovorio je: "Radi se o najboljem trenutno napadaču na svetu. Uspeli smo da u dobroj meri protiv Bajerna zaustavimo Levandovskog i to je put. Kompaktna odbrana može da ispuni taj zadatak".

Zabrana prisustva navijača Zvezde po njegovim rečima neće mnogo toga promeniti u pristupu, ali je istakao da će fudbaleri crveno-belih dati maksimum u Londonu kako bi ih obradovali.

Kurir sport / Goran Anđelković

