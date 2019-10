TRENER ARSENALA U SVOM STILU: Emeri zadovoljan napretkom i pored kritika navijača!

Trener fudbalera Arsenala Unaj Emeri rekao je danas da prihvata kritike navijača nakon poraza od Šefilda, ali je istakao da je sada potpuno fokusiran na to da njegov tim ostane na čelu grupe u Ligi Evrope posle utakmice sa Vitorijom Gimaraeš.

Arsenal je propustio šansu da se popne na treće mesto na tabeli Premijer lige pošto je u ponedeljak izgubio od Šefilda sa 1:0.

Emeri je pod sve većim pritiskom, a danas nije želeo da odgovori na pitanje da li je njegova ekipa bolja od one koju je nasledio od Arsena Vengera i istakao da je zadovoljan napretkom.

"U mojoj karijeri je normalno da imam teške trenutke, kao i da postoje kritike na račun našeg rada i mog posla. Mi imamo našu tačku gledišta, navijači imaju svoje mišljenje i to moramo prihvatiti", rekao je Emeri, prenose britanski mediji.

"Propustili smo veliku priliku u Premijer ligi za treće mesto, peti smo i imamo šansu u nedelju. Moramo da budemo bolji, ali to je proces. Moramo da razmišljamo kako možemo, malo po malo, da napredujemo i ostvarimo svoje ciljeve. Za to nam je potrebna pobeda u četvrtak", dodao je on.

Arsenal će sutra dočekati Gimaraeš u trećem kolu Grupe F Lige Evropa. Fudbaleri Arsenala su u prva dva kola upisali pobede i prvi su na tabeli, dok je portugalski tim poslednji bez bodova.

"Upisali smo dve pobede i zaista smo igrali veoma dobro. Očekujemo težak meč sutra. Poštujemo Gimaraeš, četvrti su na tabeli portugalskog prvenstva i dobar su, takmičarski tim", rekao je Emeri.

Utakmica se igra sutra od 21.00.

Kurir sport

