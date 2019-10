PRAZNIK FUDBALA U HUMSKOJ: Partizan i Mančester junajted večeras (18.55) odmeravaju snage posle 53. godine (FOTO)

Večerašnji susret dva tima biće prvi posle 53. godine, a trener crno-belih Savo Milošević istakao je da će to biti praznik fudbala.

"Pričati o važnosti i posebnosti utakmice je izlišno. Verujemo da je ekipa spremna i svesna onogo što nas čeka, a čeka nas izvanredno teška utakmica. Posle 53 godine imamo priliku da igramo protiv Junajteda. To je praznik fudbala. Ovo je prilika da se izmerimo koliko vredimo. Igranje u Evropi donosi mnogo. Treba da nam bude čast i zadovoljstvo što može da igramo sa njima", rekao je Milošević.

Gosti sa Ostrva imaju ulogu favorita u ovom susretu, iako su u Beograd došli bez povređenih Davida De Hee, Pola Pogbe i Nemanje Matića.

Trener Partizana ističe da će njegov tim pokušati da da maksimum protiv jednog od najvećih klubova na svetu.

"Verujem da možemo da očekujemo maksimum od Partizana svih 90 minuta. To smo već pokazali u prethodnom periodu. Videćemo koliko će to biti dovoljno. Ne možemo predvideti snagu i ekipu Mančetsera, ali dužni smo da damo svoj maksimum. Kada sam došao, ideja mi je bila da Partizan približim evropskim ekipama. Mislim da je Partizan pokazao napredak u tim evropskim utakmicama. Ovo je prilika da još jednom vidimo koliko smo se približili evropskom klubovima. Ako u tome uspemo, to će biti veća pobeda i od tri boda, iako se nećete složiti sa mnom".

Menadžer Mančester Junajteda Ole Gunar Solskjer rekao je da njegovom timu najveća opasnost preti od iskusnog fudbalera Partizana Zorana Tošića.

"Zoran je sjajan igrač, sa dobrom levom nogom i pokušaćemo da ga zaustavimo. Bio je kod nas u Junajtedu pravi je profesionalac sa pravom radnom etikom. Uz njega Partizan ima brze napadače. Spremili smo se na pravi način", rekao je Solskjer.

Norvežanin je istakao da je gledao snimke Partizana, kao i da je uživo pratio meč protiv Moldea u plej-ofu za Ligu Evrope.

"Čuo sam se sa trenerom Moldea, dao mi je neke smernice. Dobro smo upoznati sa Partizanom", rekao je Solskjer.

