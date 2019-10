KOSANOVIĆ: Važna su tri boda! RADOJIČIĆ: Poklonili smo pobedu Radničkom

"Ja sam rekao pred ovaj meč da igramo protiv ekipe koja jeste na začelju tabele, ali koja igrački vredi mnogo više od toga i to se danas jasno videlo. Mi smo u prvom poluvremenu propustili da damo neki gol i sebi olakšamo put do ove pobede, ali sve u svemu na kraju moram biti zadovoljan jer je moj tim u najvećem delu meča igrao dobro, kontrolisao situaciju na terenu, znao je šta hoće i to nam se vratilo", rekao je Kosanović posle utakmice.

Fudbaleri Radničkog pobedili su danas Rad kao gosti sa 2:1 u utakmici 13. kola Super lige Srbije.

"Imali smo i sreće da damo dva gola na drugačiji način nego što smo mogli u prvom poluvremenu. Osvojili smo tri mnogo važna boda i idemo dalje, a ja Radu od srca želim puno sreće u nastavku sezone i da dobre igre pretoči u osvajanje bodova", naveo je Kosanović.

Trener Rada Dragan Radojičić naveo je da njegova ekipa "katastrofalnim greškama pojedinaca" beleži poraze u domaćem šampionatu.

"Opet smo bili egal sa favoritom, u nekim delovima utakmice možda i bolji. Stajali smo dobro na terenu, ali onako kako smo primili dva gola i onako kako smo stvorili dve šanse za Radnički u prvom poluvremenu - e tako mi prolazimo tokom cele sezone. Katastrofalnim greškama pojedinaca odlazimo u poraze", rekao je Radojičić.

On je naveo da je njegova ekipa imala dobre situacije u prvom poluvremenu i da je dogovor bio da u nastavku krene po pobedu.

"Uspeli smo odmah da damo gol, ali smo posle ušli u neki strah koji nas je odveo u poraz. Primili smo dva jeftina gola i spasa nam nije bilo. To kako mi primamo golove ove sezone je prosto neverovatno za ovaj rang takmičenja. Poklonili smo smo im pobedu i moramo da se pogledamo u oči, ovo je prevršilo svaku meru i videćemo šta i kako dalje", rekao je trener Rada.

(Beta)

Kurir