DEGENEK O 50 NASTUPA U DRESU ZVEZDE: Neću da stanem na tom broju!

"Odigrao sam dosta utakmica i mnogo mi je drago zbog toga, jer sam ja došao ovde da bih igrao i pomagao timu onoliko koliko mogu. Želeo sam da napredujem i da svaka partija bude bolja od prethodne, što sam negde i uspeo", rekao je Degenek za klupski sajt.

Defanzivac Zvezde je u jučerašnjoj utakmici sa Radnikom u Surdulici zabeležio je 50. nastup u crveno-belom dresu.

"Drago mi je što sam u kratkom roku stigao do 50 utakmica i neću da stanem na tom broju, već da nastavim da predstavljam Zvezdu, zajedno sa saigračima, kako u Evropi tako i u nacionalnom šampionatu, jer je to ono što priliči tako velikom klubu kao što je Crvena zvezda, da bude najbolja. Koliko god da budem odigrao biću zadovoljan, voleo bih da broj bude mnogo veći i da pokažem da mogu još da pružim našem klubu", rekao je Degenek.

Reprezentativac Australije se podsetio i na prvi dolazak u Zvezdu prošle sezone.

"Kada sam stigao pre nešto više od godinu dana u Crvenu zvezdu imao sam želju da igram svaku utakmicu, da se dokažem i pokažem kvalitet, kao i da pomognem klubu koliko god mogu. Vodio sam se time da vratimo Zvezdu na pobednički put, na staze slave gde ona to sigurno zaslužuje. Uz Božiju sreću mi smo to i učinili, naš klub sada igra najelitnije takmičenje drugu godinu zaredom i to je ono što mi uvek izmami osmeh na licu", rekao je on.

Degenek je izdvojio i najlepši momenat koji je doživeo u 50 utakmica u Crvenoj zvezdi.

"Definitivno Salcburg. To je ono što se pamti za ceo život. Ušli smo po prvi put sa ovim timom u Ligu šampiona i cela ta atmosfera mi je stvarno ostala u srcu. Veliki broj naših navijača je došlo da nas bodri i kada smo imali dva gola zaostatka nisu prekidali pesmu, nego su još jače i glasnije pevali", rekao je Degenek.

"Realno, sa ove tačke gledišta, oni su bili kvalitetniji od nas, sezonu pre toga su igrali polufinale Lige Evrope, jednostavno sama činjenica da smo takvog rivala izbacili, sigurno da govori mnogo. Pokazali smo da smo tim i da funkcionišemo kao porodica što se i dan danas jasno vidi", zaključio je defanzivac Zvezde.

Kurir sport / Beta

