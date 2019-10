ŽESTOK SKANDAL TRESE TURSKI FUDBAL! Procurio snimak trenera koji na poluvremenu ŠAMARA svoje fudbalere JER GUBE! Najgore od svega je što SE NE KAJE (VIDEO)

Posle tri godine pojavio se snimak iz svlačionice turskog kluba Kajzerija na kome vidimo trenera koji šamara svoj igrače na poluvremenu jedne utakmice.

Oni su na poluvremenu gubili od ekipe Idman Jurda sa 3:1 što se vidno iznerviralo trenera.

- Žao mi je zbog svega što se dogodilo, otvorili smo disciplinski postupak - poručio je predsednik Saveza amaterskih sportskih klubova grada Kajzerija.

Posle svega što se dogodilo oglasio se i trener Kurta i poručio da uopšte ne žali zbog svega.

- Znate kako, kada sam išao u školu moj nastavnik je takođe znao da me udari. I zašto to da ne uradiš ako neko ne ume da se ponaša. Učitelj mora da reaguje kada je to neophodno. Šta drugo uraditi ako roditelji nisu dobro vaspitali dete - slikovito je objasnio Kurt.

On se pohvalio takođe kako je ovo šamaranje ''urodilo plodom'' i kako je njegova ekipa okrenu rezultat na 5:3 do kraja meča.

- Nije to neki novi metod koji samo ja primenjujem, rade to i drugi. Ceo svet zna za čuvenu priču kada je Aleks Ferguson šutnuo kopačku i pogodio Dejvida Bekama, a priča se da je i Fatih Terim umeo da šamara igrače. Volim svoje fudbalere, imamo odnos kao otac i sin i ono što se dogodi u svlačionici tu treba i da ostane. Žao mi je što je snimak dospeo u javnost. Izvinjavam se, ali ne žalim zbog šamara. Žalim samo zato što ne možete da čujete kako psujem - zaključio je Kurt.

