ŽIVEO JE PAKAO U RAJU! Jedna od najblistavijih karijera prepuna kontroverzi ni danas nikoga ne ostavlja ravnodušnim! Njegova životna priča je TOTALNO LUDILO (VIDEO)

Rođen je u nedelju, dan za fudbal, sveti dan kod Argentinaca. Samim tim, bio je predodređen za "najvažniju sporednu stvar na svetu".

Skaut Argentinos juniorsa Francisko Korneho, prvi je "snimio" malog Dijegita, za koga se lopta na terenu prosto lepila. Bio je skeptičan da će zbog malog rasta uspeti, ali ga je Maradona vremenom razuverio. Dijego je od malena bio u svetu dopinga, pošto ga je Korneho jednom odveo kod doktora koji mu je pumpao svašta u krv ne bi li ojačao.

legenda argentinskog fudbala foto: Profimedia

Maradona je debitovao za prvi tim Argentinos juniorsa u meču sa Taljeresom deset dana pre 16. rođendana.



Simbolično, na teren je istrčao u dresu sa brojem 16.

Tada je najmlađi igrač u istoriji argentinske Primere.

Tek što je mlađani Dijego kročio na veliku scenu, našao je prvu "žrtvu", bio je to fudbaler Taljeresa Huan Domingo Kabrera, kome je probacio loptu kroz noge. To je bila prva magija u karijeri slavnog Maradone, a ostalo je istorija...

"Kudravi gaučos", kako je kasnije prozvan, imao je jedno od najblistavijih, ujedno i najkontroverznijih karijera u istoriji.

Pele i Maradona Maradona je podelio titulu najboljeg fudbalera 21. veka sa brazilskim fudbalerom Peleom. Dugo se po medijima spekulisalo o odnosu Pelea i Maradone, pošto su dve legende često poelmisale koji najbolji fudbaler svih vremena. Ali to su bile samo priče, jer dvojica fudbalera izuzetno poštuju jedan drugog. maradona i pele u društvu predsednika rusije vladimira putina na svečanoj cremoniji pred početak mundijala u rusiji 2018. godine foto: AP

Sa Barselonom je osvajao kupove u Španiji, sa Napolijem dva Skudeta, Kup i Superkup Italije i Kup UEFA.

Karijeru mu je obeležila i droga. Priznao je da je koristio kokain, zbog čega je bio suspendovan.

Gol rukom

22. juna 1986, slavni argentinski as driblao je celu protivničku ekipu Engleske pred 115.000 gledalaca na stadionu Asteka u Meksiko Sitiju.

Argentinska publika doživela je taj meč sa Englezima kao svojevrsni revanš za poniženje pretrpljeno četiri godine ranije, kada je Velika Britanija nanela težak poraz argentinskoj vojsci u ratu za Malvine (Foklandska ostrva), a u Argentini su se još osećale i posledice sedmogodišnje vojne diktature, okončane 1983.

U knjizi "Moj mundijal, moja istina" (Mi Mundial, mi verdad), objavljenoj u maju, Maradona je napisao da je sa svojim saigračima želeo da oda počast vojnicima poginulim u ratu za ta ostrva na Atlantiku.

"Englezi su se prema nama ponašali kao džentlmeni, a posle pobede, došli su u našu svlačionicu da nam čestitaju", naveo je Maradona u knjizi.

Pobeda Argentine nad Engleskom sa 2:1 obeležena je Maradoninim golom za koji mnogi i danas smatraju da je postignut rukom i da predstavlja jednu od najvećih nepravdi u istoriji fudbala.

foto: Profimedia

U 51. minutu utakmice, Maradona i njegov saigrač Horhe Valdano pokušali su da izvedu dupli pas kako bi probili englesku odbranu, a onda se legendarni fudbaler upustio u direktnu borbu sa engleskim golmanom Piterom Šiltonom.

"Sve se dogodilo spontano. Sa svojom visinom od 166 centimetara, nisam imao nikakve šanse protiv 185 centimetara visokog Šiltona. Skočio sam kao žaba i izveo udarac levom pesnicom", piše 55-godišnji Maradona.

Šilton nije primetio Maradoninu ruku, a napadač Engleske Teri Fenvik otišao je da se žali sudiji, Tunišaninu Aliju Benaseru, koji je takođe rekao da nije video ruku.

Maradona je posle meča rekao da je gol postigao "malo glavom, malo božjom rukom", priznavši da se plašio da će sudija poništiti pogodak.

Gol je tada proglašen za jedan od najlepših u istoriji fudbala, jer je Maradona od sredine terena neutralisao Pitera Bredslija, Pitera Rida, Terija Bučera, Fenvika i Šiltona, a zatim poslao loptu u praznu mrežu.

Skandali, skandali, skandali...

Legendarni Maradona ne može bez skandala! Hapšenje u Buenos Ajresu poslednji je u nizu skandala koje je Maradona napravio ili doživeo. Kontroverze ga prate celog života. 1991. godine suspendovan je na 15 meseci van fudbala pošto je na doping kontroli utvrđeno da je koristio kokain. Nakon toga je imao sukobe s novinarima i navijačima, a 2000. godine predozirao se kokainom na odmoru u Urugvaju.



Tada je pao u komu, iz koje se probudio nakon dva dana. U jednom intervjuu govorio je da je ostavio drogu.

"Narkotike sam počeo da koristim sa 24 godine, kada sam bio u Barseloni. To mi je bila najveća greška u životu. Kad sam bio u komi, moje ćerke su se molile na bolničkom krevetu da preživim. Hvala velikom Bogu što me je probudio zbog njih", pričao je nedavno Maradona.

foto: AP

On je 2004. godine preživeo i dva infarkta, takođe zbog kokaina, alkohola i prejedanja, što je prouzrokovalo visok krvni pritisak. Stanje mu je bilo kritično i 2007. godine, kada su pojedini mediji u Argentini objavili i da je umro, ali on je samo godinu dana kasnije postao selektor te zemlje. Kada je s Argentinom izborio plasman na Mundijal, izvređao je novinare, zbog čega je takođe suspendovan.

foto: EPA/HECTOR DAYER

Ni posle toga se nije smirivao. Pre nekoliko godina tužio je sopstvene ćerke jer je smatrao da su mu ukrale preko tri miliona evra, a posebno upečatljiv bio je na prošlogodišnjem Svetskom prvenstvu u Rusiji. On je nakon pobede Argentine nad Nigerijom (2:0) i prolaska u osminu finala pokazivao srednji prst na tribinama, a onda je i kolabirao.

foto: Printscreen

Mediji su spekulisali da je ponovo počeo da se drogira i da je bio pijan, a on se pravdao da mu je pozlilo jer ga je boleo vrat?! Ipak, to opravdanje mu nije bilo dovoljno, pošto ga je FIFA skinula sa spiska njenih ambasadora, pod objašnjenjem da "ne predstavlja tu organizaciju na pravi način". Iako je govorio da se skinuo s kokaina, mediji su tvrdili da to nije tačno.

foto: AP

foto: AP

Nakon toga legendarni fudbaler postao je trener meksičkog drugoligaša Doradosa. Posle jednog poraza u prvenstvu želeo je da bije sudije. Pre toga imao je epizodu u beloruskom Dinamu iz Bresta, gde je takođe bio u centru pažnje, ali ne po rezultatima. On je mortus pijan izvodio striptiz na krovu automobila, odakle je urlao i vređao prolaznike na ulici. Često su se u javnosti pojavljivali video-snimci, na kojima ne može da sastavi ni prostu rečenicu.

Maradona je početkom ove godine završio je u bolnici zbog unutrašnjeg krvarenja u stomaku. On je zbog toga morao i na operaciju, ali se nedugo zatim oporavio i nastavio s trenerskim poslom. Potom se oglasila i njegova ćerka Đalma i poručila da je sve u redu.

foto: EPA/TATYANA ZENKOVICH



"Svima onima koji brinu o zdravstvenom stanju mog oca želim da poručim da je sve okej. S njim je moja sestra Đanina i uskoro će kući", poručila je tada Maradonina ćerka.

