AKO TREBA DA UMREM, UMREĆU VEČERAS: Zvezda Real Madrida iznela šokantne detalje sa finala Lige šampiona protiv Liverpula (VIDEO)

Marselo je sa Realom četiri puta bio prvak Evrope, ali će finale u Kijevu 2018. posebno pamtiti.

"Nisam mogao da dišem. Pokušao sam da ne paničim. Osećao sam kao imam nešto u grudima. Nije to nervoza uobičajena u sportu, to je bilo nešto drugačije. Gušio sam se", napisao je Brazilac za "The Players Tribune" kako se osećao pre finala.

"Noć uoči te utakmice nisam mogao ni da jedem ni da spavam, a nisam znao šta mi je. Mislio sam da ću umreti. Nisam hteo da zovem doktora, jer mi ne bi dozvolili da igram. Kada sam izašao na teren, i dalje sam imao problema sa disanjem, ali sam pomislio: 'Ako treba da umrem, umreću večeras'. Ni kad je meč počeo, nisam mogao da se smirim", dodao je Marselo.

Real je pobedio 3:1 i treći put zaredom osvojio Ligu šampiona.

(Kurir sport)

Kurir