SLUČAJNO STAO PRED GOL, A SADA VODI ORLOVE KA SVETSKOM PRVENSVTU: Ovo je Nemanja Momčilović, golman koji je presudio Francuzima u poslednjim sekundama meča! (FOTO)

PROKUPLJE - Puleni selektora Gorana Ivančića sa prvog mesta odlaze u narednu fazu kvalifikacija (krajem januara, početkom februara), gde će nastaviti put ka Svetskom prvenstvu u futsalu, koje se održava u septembru 2020. godine u Litvaniji.

Poslednju u nizu od tri pobede naši momci ostvarili su protiv Francuske. Orlovi su dominirali tokom većeg dela susreta, u jednom trenutku vodili 4:1 i činilo se da domaćin ne može da se vrati u igru. Sa dva gola Ramireza, Francuska je ipak stigla do izjednačenja, a onda kada su se brojale sekunde do kraja utakmice, u junaka meča izrastao je fenomenalni golman Nemanja Momčilović.

I to ne samo odličnim odbranama nego – golom odluke koji je šokirao domaću selekciju.

Rođeni Prokupčanin je o blistavim trenucima na meču sa Francuskom, ali i mnogo drugih tema govorio za Kurir.

Nemanja Momčilović je u karijeri branio boje Prokuplja, Ekonomca, Nikarsa iz Rige, pa zatim ponovo Ekonomca, a trenutno je član Staklorada iz Mostara.

o Kako je biti heroj svoje zemlje ?

- Osećaj je izvanredan, postići pobedonosni gol za svoju zemlju usred Francuske i to protiv domaćina, nema cenu, velika čast za mene. Generalno sam zadovoljan kako smo odigrali sve tri utakmice, a i svojim partijama takođe. Mislim da je pobedio tim, zajedništvo, međusobno poštovanje, to je nešto što nam je ranije falilo i na čemu sada u velikoj meri radimo, i već daje rezultate.

Ne bih baš sebe svrstao u kategoriju heroja nacije, jer je ovo uspeh svih igrača, čitavog kolektiva. Sport je takav da jednom iskoči u prvi plan jedan, a sutra neko drugi, igrom slučaja ovog puta sam to bio ja, ali najvažnije je da je ostvaren uspeh, više od pojedinačnog učinka - počinje priču Momčilović i objašnjava da je na gol stao slučajno, što su nam potvrdili i njegovom Prokuplju.

- Nemanja je trenirao fudbal u lokalnom Topličaninu, igrao je levo krilo, i bio je dobar fudbaler, jednog dana vraćajući se s treninga, zatekao nas je ''u kraju'' gde se pripremamo da igramo fudbal, međutim falio nam je golman a on se velikodušno ponudio. Tad je stao na gol, i video sam u njemu nešto specijalno, kasnije sam ga pozvao da se priključi našem KMF Prokuplje, a sve ostalo je istorija, i naporad rad i trud tog izuzetno dobrog i poštenog momka, kako na terenu tako i van njega - objašnjava Jovica Perišić - Leac, jedan od legendi igre na petoparcu u Prokuplju.

Momčilović kaže da su ga još pre meča sa Francuskom zvali iz Prokuplja, rodbina, prijatelji i drugi da mu požele sreću, a posle utakmice i čestitaju.

- Puno prijatelja iz Prokuplja me je zvalo pre početka kvalifikacija, kako bi poželeli sreću i bili uz mene. Posle Francuske su mi čestitali i ponovo su bili uz mene, drago mi je da sam ih usrećio. Iskreno, to mi mnogo znači i hvala im na svemu tome - objašnjava 28-godišnji čuvar mreže Srbije.

Iako je živeo u mnogim gradovima, kaže da je njegovo Prokuplje ipak nešto posebno, ali i da mu je žao što sve više ljudi odlazi iz njega.

- Prokuplje zauzima posebno mesto u mom srcu, tako je bilo i tako će i ostati. Tamo sam rođen, proveo dobar deo života i načinio prve korake u karijeri. Nažalost, situacija u zemlji daleko je od idealne, dosta mladih ljudi se odlučuje na odlazak iz grada i države. Voleo bih kada bi se malo više ulagalo u sport.

Na pitanje kako to da su Topličani dobri na petoparcu, dodaje:

- Mislim da je odgovor na ovo pitanje povezan sa prethodnim pitanjem. Razlog tome je upravo u činjenici da je Toplički kraj siromašan i da mnogo ljudi se vodi principom trbuhom za kruhom, zbog čega izostaje pravi rad sa sportskim kolektivima i stabilno finansiranje. Fudbal je oduvek bio najpopularniji sport i kako u Prokuplju i okolini ne postoji klub koji nudi neku afirmaciju i budućnost, mnogi sa fudbala pređu na futsal, pa je možda zato kvalitet u većoj meri skoncentrisan u futsalu - otkriva nam Momčilović.

Na golu reprezentacije nasledio je drugog Prokupčanina, Mikija Aksentijevića, a nas je zanimalo kako je to ući u Mikijev dres sa brojem 1.

- Nasleđujem odličnog golmana koji je ostavio dubok trag u nacionalnom timu, i nadam se da ću raditi dobar posao koliko i on. Odgovornost će svakako biti velika.

Kao veoma mlad čuvar mreže uspeo je da sakupi čak 12 trofeja u dosadašnjoj karijeri, i da dva puta bude proglašavan najboljim golmanom domaćeg šampionata. O tome šta želi, a još uvek nije ostvario u karijeri Nemanja Momčilović kaže:

- Sa Ekonomcem sam bio blizu da ostvarim san a to je plasman na Fajnal for Lige šampiona. Recimo da mi je to jedna od želja, takođe, plasman na SP sa reprezentacojom bi predstavljao veliki podvig i uspeh, nadam se da ćemo u tome uspeti jer je ova generacija pokazala da ima veliku želju i potencijala za velika dela.

A pored ciljeva, ima i jasan ključ do uspeha koji će ga ka njima voditi, a to je u slučaju mladog čuvara mreže - porodica.

- Porodica je jedan od najbitnijih faktora. Verujem kako svima tako i meni, to daje dodatni vetar u leđa i obavezu da dajem svoj maksimum kako na terenu tako i u privatnom životu. Supruga i ćerka su mi najbitniji oslonac i pokretačka snaga. Takođe, ono što me održava na ovom nivou jeste konstantna želja za dokazivanjem i glad za uspehom. Nisam od onih kiji žive od neke stare slave i rezultata iz prošlosti, već neko ko uvek gleda u budućnost, i ko se uvek trudi da nadmaši sebe. Samo na taj način, smatram da je moguće napredovati i i biti spreman za velika dela - objašnjava i najmlađim Prokupčanima i drugim dečacima koji planiraju da uplove u čari igre na petoparcu poručuje:

- Mislim da je najbitnije biti dobar čovek pa tek onda uspešan sportista. U današnje vreme postoji mnogo stvari koje odvlače pažnju deci, tehnologija uzima mah i svedoci smo da je sve manje dece na terenima, igralištima a sve više za računarima, telefonima, video igricama… Teško je odreći se svega, ali ono što je još najvažnije jeste upornost i rad, koliko god neko poseduje talenta, bez napornog rada i odricanja neće ispuniti puni potencijal tog talenta - završava razgovor golman reprezentacije Srbije i Staklorada iz Mostara, inače šampiona BiH-a.

