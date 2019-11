FUDBALERI TSC-a PRED RADNIČKI: Verujemo u pobedu

Golman Nenad Filipović rekao je danas da je za TSC predstojeća utakmica derbi protiv jake ekipe, koja ima dobar stručni štab i uvek zna šta hoće.

"S druge strane, mi ne odstupamo od svoje igre i napadačkog fudbala i verujemo u pobedu u nedelju", rekao je Filipović i dodao da ekipu TSC krasi odlična atmosfera i zajedništvo koje nije pokolebano zbog poraza od Crvene zvezde u sredu.

Vezni igrač Janko Tumbaširević je naveo da je tim odigrao korektan meč protiv Zvezde i da se u tom porazu nije obrukao, da je igrao u svom stilu.

Kada je reč o Radničkom, Tumaširević je ocenio da je to dobar tim, sa izvanrednim pojedincima.

"Verujem da će to biti teška i izjednačena utakmica, ali siguran sam da mi na našem terenu možemo do pobede", kazao je on.

Pomoćni trener Mirko Jovanović rekao je da je Super liga sastavljena od dosta izjednačenih ekipa i da TSC neće biti zavaran činjenicom da je niški Radnički pretrpeo poraz od slabije rangiranog tima u prethodnom kolu.

"Mi smo maksimalno motivisani za meč u nedelju i, kao i uvek, idemo na sva tri boda. Pretrpeli smo neke poraze u poslednjih nekoliko utakmica, ali to nas neće destabilizovati. Imamo jedan proveren način rada i u nedelju ćemo dati sve od sebe da pobedimo", kazao je Jovanović.

U prošlom kolu, ekipa TSC je u gostima izgubila od Crvene zvezde i trenutno zauzima peto mesto na tabeli Super lige sa 25 bodova. Radnički je šesti na tabeli sa jednakim brojem bodova kao i TSC.

Utakmica TSC – Radnički igra se u nedelju od 15.00 na stadionu u Senti.

Beta

Kurir