BIBRAS NATHO PRED MANČESTER: Velike utakmice rađaju velike igrače

Fudbaler Partizana Bibras Natho rekao je danas da je njegova ekipa pod velikim pritiskom, ali da se tako radjaju veliki igrači i timovi.

"Imali smo zaista veliki pritisak prošle nedelje, ali to je na kraju i deo fudala. Ako ne voliš pritisak, ne možeš da ga izdržiš onda nemoj ni da igraš fudbal. Veliki timovi i igrači se upravo vide i radjaju kada dodje do pritiska. Zato je utakmica sa Vojvodinom bila za nas veoma važna jer je to tim koji se bori sa nama za drugo mesto", rekao je Natho za sajt kluba.

Partizan je poražen od Čukaričkog, posle čega je pobedio Vojvodinu u Super ligi Srbije.

"Želeli smo da pokažemo ko smo i gde pripadamo posebno jer igramo na našem stadionu i drago mi je da je tim na sve što se dešavalo reagovao odlično. Igrali smo dobro, borili se do kraja i bili koncentrisani 100 odsto, i kao posledica toga usledio je i krajnji rezultat od 4:0 za nas. Ne smemo više da dozvolimo da gubimo bodove već moramo bukvalno svaku da pobedimo", kazao je Natho.

Po njegovim rečima, ima više razloga za oscilacije u igri Partizana, a kao jedan naveo je igranje i u Ligi Evropa. Dodao je da će sve to igrače učiniti još boljim.

Crno-belima sledi gostovanje Mančester junajtedu u Ligi Evropa.

"Idemo tamo da igramo našu igru, da budemo maksimalno koncentrisani. Svo igrači moraju da bude svesni, a znam da jesu, da u ovoj utakmici svako mora da bude najbolji i bolji od sebe do sada. Znam koliko svi želim da nastavimo sa dobrim rezultatima u Evropi. Sve ćemo učiniti da prodjemo grupu", rekao je Natho.

Utakmica Mančester junajted - Partizan igraće se u četvrtak u Engleskoj.

Kurir sport /partizan.rs

Kurir