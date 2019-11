PROŠAO TORTURU, A SADA ZGAZIO MESIJA: O Nemanji Radoji bruji Španija (FOTO)

Španija se poklonila Nemanji Radoji, junaku senzacionalnog trijumfa Levantea protiv Barselona (3:1). Srpski fudbaler postigao je treći gol za svoju ekipu i na taj način naterao Lea Mesija da pogne glavu i prihvati da ih je nadigrao sjajni tim iz Valensije!



Barsa je vodila 1:0 na gostovanju Levanteu posle 45 minuta. Sve je izgledalo kao da će to biti još jedna rutinska pobeda velikana iz Katalonije, ali drugo poluvreme režiralo je pravo malo čudo. Tačnije, za samo sedam minuta! Od 61. do 68. minuta Levante je dao tri gola i došao do jedne od najvećih pobeda u istoriji kluba. A tvorac svega - Nemanja Radoja.



Agonija u Selti



Zaslužio je Srbin da mu se vrati za sve što je prošao u prethodnoj sezoni. Naime, u Selti je doživeo pravu torturu zbog odluke da ne produži ugovor s klubom.



- Celu sezonu nisam odigrao nijedan meč. Nisam čak bio u ekipi ni za prijateljske utakmice. Razlog je što nisam želeo da produžim ugovor sa klubom - pričao je Radoja, koji je posle tih godinu dana torture kao slobodan igrač potpisao za Levante.

foto: EPA

Uživa u novom klubu



U novom klubu ga izuzetno cene! Nezamenljiv je u timu, navijači ga obožavaju. A tek posle Barse... Zaslužio je sve ovaj 26-godišnji mladić iz Novog Sada!

OVO NISTE ZNALI O RADOJI

Slavoljub Muslin ga je pozvao

u reprezentaciju Srbije 2016. Prošle godine na početku

sezone vredeo je čak osam

miliona evra

Bio je kapiten Vojvodine,

koja ga je prodala Selti za

900.000 evra

Ovog leta su ga tražili

Sampdorija, Lids, VBA i još

neki španski klubovi

Ostao je upisan u Vojvodini

kao prvi igrač u istoriji koji

je podigao pehar

nacionalnog kupa



(Kurir.rs / Miloš Bjelinić / Foto:Profimedia)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir