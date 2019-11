ALEKSANDAR VESELINOVIĆ POSLE REMIJA ČUKARIČKOG SA MAČVOM: Ponosan sam i zadovoljan igračima i ekipom!

Domaćin se pokazao kao tvrd rival, uvek neugodan za Brđane. Trener belo-crnih Aleksandar Veselinović biranim rečima pričao je o rivalu posle utakmice.

- Utakmica je bila interesantna, u sportskom gradu Šapcu, Ljudi koji vode Mačvu su moji dugogodišnji prijatelji i zaista se osećamo prijatno kad gostujemo u ovom gradu, uvek prisustvujemo lepom gostoprimstvu. Želim Mačvi i mom kolegi Aničiću da ostvare svoje ciljeve, nadam se da će od meča sa Čukaričkim krenuti uzlaznom putanjom, s obzirom da su sigurno u poslednjih nekoliko utakmica to zaslužili, i po fudbalskoj statistici, koja može da bude varljiva, i na osnovu igara koje su bile na terenu. Podrobno smo analizirali protivnika. Ovo nije floskula, Mačva je zaslužila mnogo više, nagrada u vidu rezultata će doći – pohvalio je trener Čukaričkog Aleksandar Veselinović Šapčane.

Iako belo-crni nisu rezultatski opravdali ulogu favorita, Veselinović je bio izuzetno zadovoljan onim što su njegovi momci prikazali na Gradskom stadionu u Šapcu.

- Moram da iskažem ponos i zadovoljstvo svojim igračima i ekipom. Ovo nam je bila peta utakmica u dve nedelje. Posle izvanrednih rezultata i dobre utakmice, rekao bih i zaslužene pobede protiv Partizana, očekivao sam da ćemo možda odigrati na nižem nivou, s obzirom da smo energetski i emocionalno istrošeni. Ipak, mislim da smo svojom predstavom na šabačkom stadionu totalno opravdali sve ono što smo u dosadašnjem delu prvenstva uradili – istakao je Veselinović.

Trener Brđana govorio je o mnoštvu pozitivnih stvari u igri svog tima, uz naglasak da je nedostajala realizacija, pa se na kraju meča protiv Mačve mreže nisu tresle.

- Uz svo poštovanje protivniku, bili smo apsolutno dominantna ekipa, nekih osam do deset šansi nismo iskoristili. Ne želim da budem bahat prema Šapčanima, ali neki put fudbal ne bude spravedljiv. Čukarički rezultatski u ovom meču nije ispraćen. Čak u drugom poluvremenu kad se očekivao naš umor posle teških utakmica, pokazali smo nemački mentalitet, gde smo na polovini protivnika odmah vraćali izgubljene lopte. Ponavljam, stvorili smo sijaset šansi, problem je bio naš pad koncentracije, ali i izvanredne reakcije protivničkog golmana, te to nismo materijalizovali. Jedini problem za nas je to što nismo postigli gol. Svim drugim sam sa fudbalske strane prezadovoljan, mislim da treba da nastavimo ovako, rezultati će doći na osnovu ovih igara – nije bio zabrinut Veselinović.

