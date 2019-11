ZVEZDA DOČEKUJE ENGLEZE TAČNO GODINU DANA POSLE VELIKE POBEDE! Nek se ponovi Liverpul! Pavkov za Kurir: A, što ne bismo pobedili Totenhem?

Tog šestog novembra 2018. Milan Pavkov šokirao je Liverpul sa dva prelepa gola i skrenuo pažnju evropske javnosti na sebe. Istog datuma, danas, Crvena zvezda igra protiv Totenhema (21.00) u četvrtom kolu Lige šampiona.

Visoki centarfor crveno-belih u ekskluzivnom razgovoru za Kurir veruje da bi mogao da ponovi sjajnu partiju i matira favorizovanu ekipu iz Londona.



Prošle godine Milan Pavkov je pokazao i dokazao da je novac u modernom fudbalu veoma bitan, ali da ne igra presudnu ulogu. U direktnom duelu bio je bolji od Virdžila van Dajka i golmana Alisona, koji zajedno vrede 180 miliona evra! Čak 40 puta više od vrednosti Pavkova na svetskom tržištu! Zvezdin dugajlija priželjkuje isti scenario, ali ne želi da se razmeće izjavama, jer, kako kaže, to nije u njegovom maniru.



- Prvenstveno se nadam dobrom rezultatu. Mislim da možemo do pozitivnog rezultata samim tim što smo do sada pokazali da na Marakani niko nije nepobediv. Naravno da bih želeo da ponovo obradujem naše navijače, ali mi je prevashodno bitno da ceo kolektiv odigra dobro - rekao je za Kurir Milan Pavkov.



Navijači Crvene zvezde prirediće neviđeni spektakl i navijanje koje se pamti. U takvoj atmosferi Zvezdin napadač je uveren da crveno-beli mogu da se iskupe za visok poraz u Londonu od 5:0.



- Mislim da možemo da im se revanširamo! Uradili smo to prošle sezone protiv Liverpula, što ne bismo i ove protiv Totenhema? Crvena zvezda je veliki klub koji uvek teži visokim ciljevima. Uz podršku naših navijača možemo mnogo. Verujem u uspeh - optimistično je završio Milan Pavkov.

Milan Borjan, golman Crvene zvezde, od danas će biti čuvar mreže crveno-belih sa najviše utakmica u Evropi. Do sada je bio izjednačen sa Ratomirom Dujkovićem, sa 37 mečeva. Na večnoj listi ispred Borjana biće samo Jovan Aćimović (51), Vladimir Petrović Pižon (50), Dragan Džajić (49) i Bora Kostić (48).

Vladan Milojević

NIJE OVO PLEJSTEJŠN, VEĆ REALNI FUDBAL

Vladan Milojević na pitanje Kurira kako će sprečiti brzu igru Totenhema i zatvoriti rupe u polju koje su se pojavljivale u Londonu, dao je sledeći odgovor:



- Nije ovo plejstejšn, ovo je realna igra. To su toliko velike brzine, prostori... Ako se ne otvorite, ne možete da ih napadnete, jednu rupu zatvorite, drugu otvorite, pa neko pita što se ne otvorite... Pa onda kad se otvorite, primite pet, pa onda što se ne zatvorite, a tada što niste šutnuli na gol... To je javnost, ne opterećujem se time, mi se spremamo za svoje, svako radi svoj posao. Znajući trenera Poketina, on se prilagođava protivniku. Hajde da vidimo večeras šta su oni spremili, a šta mi.