NEKADA KAO AS ASTON VILE, SADA KAO TRENER PARTIZANA: Savo Milošević se vraća u kolevku fudbala!

Povratak na mesto uspeha - Savo Milošević ponovo u Engleskoj!



Pune tri sezone, od leta 1995. do leta 1998, legendarni golgeter nosio je dres Aston Vile. A danas - novopečeni trener će povesti Partizan u Mančester.



Mašinerija za novac



Crno-beli sutra (21.00, RTS) gostuju Junajtedu u meču četvrtog kola Lige Evrope, a upravo na Old Trafordu Milošević je ostavio prvi utisak na slavnog Aleksa Fergusona. Skoro dve decenije kasnije legendarni menadžer postao je glavni krivac što je Savo sada trener.



A da mu prija engleski fudbal, Milošević je pokazao delima - kao igrač i sada kao trener, ali i rečima koje je proletos istakao za BBC.



- Premijer liga je mašinerija za pravljenje novca. Pre svega je ekonomski aspekt doveo do ovakve dominacije engleskih klubova - rekao je Savo.



Proslavljeni reprezentativac bio je jedan od igrača koji je prelaskom iz Partizana u Aston Vilu 1995. godine otvorio vrata Premijer lige fudbalerima sa prostora bivše Jugoslavije. I tada je englesko takmičenje bilo na visokom nivou, ali sada je, kaže Milošević, bez premca.



Svi kasne za Engleskom



- Cela Evropa u tom segmentu već ozbiljno kasni za Engleskom. Pogledajte samo novac od prava na TV prenose. Svaki klub u Premijer ligi dobije 100 miliona evra po tom osnovu - istakao je trener Partizana za BBC na srpskom.



A koliko engleski klubovi napreduju, slikovito je objasnio Savo na primeru Mančester sitija, koji je osvojio prvenstvo, Kup i Liga kup Engleske prošle sezone.



- U moje vreme Siti se nalazio između Čempionšipa i Premijer lige. A ove sezone je potpuno dominirao i ostvario najveći uspeh u istoriji kluba. Da ne podsećam da su letos finala Lige šampiona i Lige Evrope igrala četiri engleska kluba - podvukao je Milošević.

Dok je igrao u Aston Vili, Savo Milošević je delio svlačionicu s aktuelnim selektorom Engleske Garetom Sautgejtom. Često su bili i cimeri na gostovanjima. I ne samo to - Savo i Garet družili su se i van fudbala, zajedno s Markom Draperom (sva trojica na slici).



ANTOLOGIJA OSTAĆE ZABELEŽENO ZA SVA VREMENA

Kako je Fergi ubedio Savu da postane trener



Podsećanja radi, Savo se posle susreta s Aleksom Fergusonom odlučio na trenerski posao. Kako? Evo podsećanja:

- Često sam govorio da nikada neću biti trener, ali to se promenilo kada sam radio u UEFA s najvećim trenerima u Evropi. Direktno sam analizirao 12 utakmica, a predsednik te komisije je ser Aleks Ferguson. Upravo je on govorio da bi trebalo da razmislim da budem trener. Tada, a to je bilo pre tri godine, doneo sam odluku da zaista budem trener - otkrio je nedavno Milošević.

foto: Profimedia

I nije pogrešio - Savo je već u debitantskoj trenerskoj karijeri seo na klupu Partizana. I ne samo to - uveo je klub u Ligu Evrope, pa i nadigrao Mančester u Beogradu. Miloševiću definitivno prijaju velike utakmice, sada kao treneru, pa i ranije kao igraču.