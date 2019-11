(UŽIVO, KURIR TV) SPEKTAKL NA MARAKANI! Crveno-beli žele reprizu Liverpula, spremaju osvetu Petlovima i sanjaju proleće u Evropi: Crvena zvezda - Totenhem (21)

15:46 - Totenhem silovit u Londonu

Zvezda je pre samo dve nedelje od istog rivala doživela ubedljiv poraz (5:0) u Londonu, ali su obe strane svesne da će sada predstojeći duel biti znatno drugačiji jer su u Beogradu već padali Liverpul, Olimpijakos, Krasnodar i drugi, nije slavio ni Napoli...

15:44 - Zvezda treća na tabeli, u slučaju pobede može do drugog

Crvena zvezda je trenutno treća u grupi B sa tri boda. Jedan više na drugom mestu ima Totenhem, dok je Bajern ubedljivo na prvom mestu sa devet bodova. Na začelju je Olimpijakos sa jednim bodom. Puno je kombinacija na stolu, za Zvezdu je svakako najbolja opcija da dobije Totenhem i time napravi veliki korak ka proleću u Evropi. Da li u Ligi šampiona ili Ligi Evrope, odgovor ćemo znati u narednim nedeljama.

15:33 - Kejn: Spreman sam, znamo kakva je atmosfera u Beogradu

Kapiten fudbalera Totenhema Hari Kejn izjavio je da je spreman za duel protiv Crvene zvezde posle oporavka od virusa i da je svestan teškog meča i atmosfere u Beogradu.

"Osećam se bolje nego prethodnih dana. Uhvatio me je virus, sada sam dobro. Juče sam trenirao, večeras ću takođe i videćemo kako će izgledati sve", rekao je Kejn.

Kejn se prisetio prethodnog gostovanja u Beogradu, kada je protiv Partizana u Ligi Evrope završen meč bez golova.

"Sećam se i da sam udario nogom stativu (iz besa). Nije bila moja najbolja utakmica. Sećam se da je bilo teško sa nerešenim ishodom. Verujem da ću odigrati bolje nego tada", rekao je on.

Engleski golgeter svestan je vruće atmosfere sa tribina "Marakane".

"Čuo sam da će atmosfera biti vruća, ali kada izađemo na teren fokusiraćemo se samo na sebe. Zvezda je pokazala da može da nas ugrozi, imala je šanse da izjednači u Londonu, ali nije i moglo je sve da bude drugačije. Moramo da ostanemo skoncentrisani", zaključio je Kejn, dodavši da se nada da neće biti rasističkih ispada kao u Sofiji.

15:30 - Poketino: Videli smo kako je Liverpul izgubio u Beogradu

Menadžer Totenhema Maurisio Poketino priznao je da poraz Liverpula od Crvene zvezde upozorenje za njegov tim i apostrofirao veliku podršku sa tribina koju imaju Izabranici Vladana Milojevića.

"Za svaki tim je bolje kada igra na svom terenu. Znamo da će atmosfera biti paklena, čuli smo puno o njoj... Videli smo kako je Liverpul izgubio u Beogradu, poštujemo Zvezdu, pokazaćemo to, ali uradicemo sve da pobedimo. Biće velika borba", rekao je Poketino.

U prestonicu Srbije Totenhem je došao oslabljen za nekoliko igrača zbog povreda Uga Ljorisa i Erika Lamele, a nisu tu ni Jan Vertongen, Serž Orije i Heri Vinks. Ipak, Argentinac nije želeo da potvrdi da na njih za ovaj meč ne računa.

"Imamo dug roster, mnogi mogu da igraju", optimista je Poketino da će nadoknaditi njihov izostanak.

Za razliku od pomenute petorice u konkurenciji je Hjeon Min Son i to posle emotivnog sloma jer je slomio nogu Andreu Gomešu.

"Svi igrači iz Totenhema žake zbog toga. Drago mi je da je operacija prošla dobro, Gomešu šaljemo najbolje želje i nadamo se da će se sve biti ubredu. Son je u redu, bilo je dosta emocija... Oseća se OK i u formi je", zaključio je on.

15:23 - Navijači Totenhema šetaju centrom Beograda

15:20 - Da se ponovi Liverpul

