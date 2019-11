NEĆE DA MENJA STIL IGRE Mane: Ako će mi simuliranje doneti penal, onda ću to uraditi (FOTO)

Gvardiola je prošlog vikenda rekao da Mane simulira penal, nakon što je Senegalac dobio žuti karton zbog padanja u šesnaestercu posle duela sa jednim igračem Aston Vile.

Trener Liverpula Jirgen Klop branio je svog igrača, a Gvardiola je posle toga ublažio komentar, rekavši da je to pomenuo tokom duže izjave u kojoj je hvalio napadača Liverpula i da "uopšte nije imao nameru da kaže da je Mane takav tip igrača, pošto ga izuzetno poštuje".

foto: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Kako je preneo Skaj, Mane se nije uzbudio zbog Gvardioline izjave, već je sarkastično odgovorio: "Ako bi mogao da bude penal, sigurno ću 'simulirati' ponovo".

"Ako će mi simuliranje doneti penal, onda ću to uraditi. Zašto da ne? Ali, ono što je Jirgen rekao je tačno - ja ne simuliram. Na utakmici protiv Aston Vile je sigurno bio kontakt. Možda nije bio za penal i sudija ga nije svirao, ali dao mi je žuti karton. Iskreno, nemam problem sa tim. Želim da nastavim tako. Ako dobijem penal, onda je penal, ako ne dobijem, onda ga nema, ali to neće promeniti moj način igre, ili način kojim radim stvari", rekao je Mane.

foto: AP

"Sigurno je da ću biti spreman da uradim sve što je moguće, da pomognem mojoj ekipi. Mislim da je pametno od njega što je privukao pažnju sudija, ali igraću fudbal kao što sam do sada igrao. Ne obraćam pažnju na to što govori jer je to deo fudbala", dodao je on.

Mane je rekao da ga takve izjave ne motivišu dodatno, već da situaciju vidi pozitivno.

Liverpul će u nedelju na Enfildu dočekati šampiona Mančester siti sa šest bodova prednosti na prvom mestu na tabeli.

Siti je jedina ekipa koja je pobedila Liverpul u poslednjih 50 utakmica u Premijer ligi.

(Beta)

Kurir