UŽIVO, KURIR TV: Mančester junajted - Partizan (21.00), SAVO NAPRAVIO JEDNO VELIKO IZNENAĐENJE! Crno-beli igraju za sebe i Srbiju

Fudbaleri Partizana igraju sa Mančester junajtedom na "Old Trafordu" utakmicu četvrtog kola Grupe L Lige Evrope.

Od specijalnog izveštača Kurira iz Mančestera - Gorana Anđelkovića

SASTAVI:

Trener domaćina Ole Gunar Solskjer opredelio se za veoma jak sastav sa dvojicom napadača, Rašfordom i Marsijalom.

Savo Milošević je iznenadio izostavljanjem Tošića, a priliku je pružio Šćekiću.

MANČESTER JUNAJTED: Romero -Van-Bisaka, Megvajer, Roho, Jang - Fred, Mektomini - Grinvud, Mata, Rašford - Marsijal.

PARTIZAN: Stojković - Miletić, Ostojić, Pavlović, Urošević - Zdjelar, Šćekić - Natho, Suma, Asano - Sadik.

BLOG UŽIVO:

foto: Kurir sport/Goran Anđelković

20:42 - Grmljavina Grobara na Old Trafordu

20:39 - Kusturica, Divac, Vučelić, Vazura i Vuletić u društvu Aleksa Fergusona

20:36 - Detaljan pretres na ulazu

20:29 - Poster Nemanje Vidića

20:27 - Englezi do detalja o Partizanu

20:22 - Vodič kroz utakmicu!

20:18 - Mančester se tresao od grmljavine Grobara

20:13 - Druženje navijača Partizana i Mančester junajteda pred meč



20:10 - Utakmicu sudi Finac Matijas Gestranius.

20:08 - U Mančesteru je sedam stepeni Celzijusa i pada kiša.

20:06 - Partizan igra i za Srbiju

Fudbaleri Partizana u Mančesteru ne igraju samo za sebe i svoje navijače, već i za srpski fudbal. U borbi za dva mesta u Ligi šampiona, svaki bod srpskih klubova je preko potreban.

19:54 - Milošević: Bar 10-15 odsto bolje nego u Beogradu

"Bilo bi idealno kada bismo mogli da ponovimo sve što smo radili u Beogradu protiv Junajteda i kada bismo dodali još 10-15 odsto bolje igre. I gol i više od toga!", rekao je Milošević pred gostovanje na "Old Trafordu".

19:50 - Grobari u lokalnom pabu čekaju utakmicu na "Old Trafordu"

Crno-beli na "Teatru snova", kako se popularno naziva dom fudbalera Mančester junajteda, sanjaju da mogu da načine iznenađenje.

Mančester junajted je pre dve nedelje u Humskoj savladao Partizan golom Antonija Marsijala iz penala. Bila je to verovatno najbolja predstava crno-belih otkako ih je preuzeo Savo Milošević, što ipak nije bilo dovoljno da se izbegne poraz od giganta sa "Old Traforda".

S druge strane, "crveni đavoli", a prvenstveno Solskjer, trpeli su snažne kritike posle gostovanja u Beogradu, jer im je pogodak Marsijala bio jedini šut ka golu Vladimira Stojkovića!

Bilo kako bilo, Junajted je odneo ceo plen iz Humske i značajno smanjio šanse Partizana da dočeka proleće u Evropi.

Gledano kroz istoriju, Partizan drugi put gostuje u Mančesteru. Prethodno, crno-beli su na "Old Trafordu" pisali istoriju. Bilo je to 1966. godine kada su preko "crvenih đavoli" stigli do najvećeg uspeha u klupskoj istoriji - finala Kupa šampiona. Posle trijumfa Partizana u prvom meču u Beogradu 2:0, u revanšu u Mančesteru domaćin je pobedio 1:0, pa se ekipa trenera Abdulaha Gegića domogla Brisela i borbe za trofej sa Real Madridom, koju je izgubila 1:2.

Sada, 53 i po godine kasnije, crno-beli ponovo stižu na "Old Traford".

(Kurir sport)

