OGROMNA TUGA! Preminuo dečak koji je ujedinio celu Srbiju i večite rivale! Isaija Pantić nije izdržao (FOTO)

Nakon dve godine, pet meseci i jedan dan surove borbe sa nepobedivom bolešću, Isaija Pantić danas je preminuo... Slomljenih srca, ponosni na njega, zahvalni Bogu što smo ga imali, vodili smo rat do poslednjeg daha i bili uz njega do poslednjeg časa... Odlazi kao junak, kao dečak koji je Boga čije je ime nosio u svom imenu, uvek nosio i u svom srcu i ceo život živeo po rečima proroka Isaije:” NE BOJ SE, JER SAM JA SA TOBOM, NE OSVRĆI SE PLAŠLJIVO, JER SAM JA TVOJ BOG” ISAIJA 41:10 Zbogom dragi naš Isaija! 🙏🏻🔥💪🏻

