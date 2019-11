NAŠ DRAGI DEČAČE, ZNAMO KOLIKO SI VOLEO PARTIZAN: Crno-beli se EMOTIVNOM porukom oprostili od Isaije Pantića! (FOTO)

Naš dragi hrabri dečače, znamo koliko si voleo Partizan i koliko si hrabro išao sa nama u svaku bitku! Tako jako i hrabro si se borio i u svakoj sekundi svog života! Ipak, došlo je vreme da se odmoriš i da nas bodriš sa uzvišenijeg mesta! Zauvek ćeš biti u našim srcima! Tvoj Partizan!🙏

