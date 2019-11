RUŽNE SCENE U UKRAJINI: RASISTIČKI ispadi navijača u velikom derbiju (VIDEO)

Šahtjor koji svoje utakmice ne može igrati u Donjecku ugostio je najveći ukrajinski klub Dinamo Kijev.

Utakmica je odlučena u 19. minutu susreta golom Krivcova, a ovim trijumfom Rudari su pobegli Kijevljanima na verovatno, već sada nedostižnih plus 13.



Ipak, duel u Harkivu nije obeležio pogodak već dešavanja u finišu meča. Deo navijača kijevsog Dinama, prema izveštajima koji dolaze iz Ukrajine, rasističkim povicima uvredio je Tajsona koji jeprvo pokazao srednji prst i uzeo loptu u ruke i degažirao je prema gostujućoj tribini.

Potom je napustio teren u suzama, a sudija mu je odlučio pokazati crveni karton zbog nesportskog ponašanja.

Posle utakmice koju je njegov tim dobio sa 1:0, trener Šahtjora Luis Kastro podržao je svoje igrače.

"Želim da podržim apsolutno svakoga ko je vredjan na rasnoj osnovi i momke koji su danas to doživeli. Svaki vid rasizma je neprihvatljiv. To je bila i biće sramota. Zajedno se moramo boriti, svakoga dana, svakog minuta, svake sekunde", rekao je on.

U tvitu posle utakmice, na Dinamovom nalogu napisano je: "Ne rasizmu".

Podsećamo da smo imali isti slučaj prošle nedelje u utakmici Serije A, kada je napadač Breše Mario Baloteli šutnuo loptu u publiku i zapretio da će napustiti teren, nakon što su ga navijači Verone vredjali na rasnoj osnovi.

