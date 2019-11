LUKU MODRIĆA SMO TUKLI ČIME SMO STIGLI: Hrvatski fudbaler zauvek će pamtiti košmar u Republici Srpskoj! Umalo je ostao bez noge u Trebinju!

Reprezentativac Hrvatske kao osamnaestogodišnjak nosio je dres mostarskog Zrinjskog u sezoni 2003/04 i već tada nagovestio da se radi o svetskoj klasi.

On je priznao da ga protivnici nisu štedeli i otkrio gde je dobijao najviše "batina".

"Premijer liga bila je dosta gruba, a pogotovo je teško bilo igrati u gostima. Najgore je bilo u Trebinju, a za nijansu manje u Banjaluci i Zenici. Sudije jednostavno nisu štitili gostujuće igrače. Dobio sam poprilične batine po nogama. Čisto radi dojma, u Trebinju su stradali moji najdraži kostobrani, s Ronaldovim likom, koje sam pazio i ljubomorno čuvao. Neki lik ušao mi je đonom na nogu i metalnim čepovima kopačke probio rupu u plastičnom kostobranu! Ronaldo me spasio od teže povrede", otkrio je Modrić.

Trebinjci su tada pisali najlepše stranice istorije kluba, jer su u sezoni 2002/03. osvojili Premijer ligu i sledeće imali vrlo jak sastav, koji je bio u samom vrhu fudbala BiH.

"Iskreno, nije on baš mnogo pogrešio. Dobio je tada "dobre batine" od cele naše odbrane. Svakako, sećam se te utakmice o kojoj se govori, bio je to meč Kupa koji smo mi rešili u svoju korist sa 1:0. Nešto pre igrali smo u Mostaru i znali smo ko nam dolazi. Modrić je bio mlad, ali se već tada videlo da će na kraju izrasti u paklenog igrača. Nismo baš znali da će dogurati do Reala, ali se videlo da je vrhunski potencijal", priseća se Šaraba za "Glas Srpske".

U to vreme, prema njegovim rečima, sudije su tolerisale nešto grublju i oštriju igru, što su Trebinjci maksimalno koristili.

"Znajući kakav je kriterijum suđenja, nismo čekali da Modrić primi loptu i okrene se u duel "jedan na jedan", već smo odmah startovali, i to maksimalno oštro. Na toj utakmici on je igrao najviše po mojoj strani, tako da smo imali najviše duela. Za svaki slučaj, imao sam uvek "osigurača" iza leđa, jer smo znali da ga jedan igrač ne može sačuvati. Uz mene, tu su bili još i Gavrilo Čorlija i Ninoslav Milenković, tako da se on na toj utakmici nije naigrao, ali je zato dobio po nogama. Ne mogu baš da se setim ko mu je probušio taj kostobran, možda sam to čak bio i ja", iskren je Šaraba.

