VAN LA PARA: Presrećan sam u Crvenoj zvezdi

- Svakoga dana se osećam bolje. Non stop sam sa kolegama iz kluba koji mi pomažu da se snađem u Beogradu. Došao sam iz Engleske, gde sam morao dosta da se selim, ali otkako sam stigao u Zvezdu sve je krenulo ispravnim tokom. Osećam se veoma lepo i prijatno što sam ovde, a to će mi sigurno pomoći da budem dobar i na terenu.

Iako u srpskom fudbalu postoji ograničenje da se samo četiri strana fudbalera mogu naći u protokolu za utakmicu Superlige, fudbaler sa brojem 91 podseća da je on profesionalac i da je na njemu, kao i na ostalima, da pruži maksimum.

- Trenutno u Crvenoj zvezdi se nalaze osam stranaca. Svi želimo da igramo. Šef stručnog štaba Vladan Milojević donosi odluku ko će igrati, a na meni je, kao profesionalcu, da tu odluku prihvatim. Prioritet mi je da vredno radim i trudim se, da pokažem da imam kvalitet. To je za mene jedna vrsta takmičenja, gde želim sebi da dokažem koliko vredim. Ceo kolektiv, od igrača preko stručnog štaba je odličan. Jedina loša stvar je ta, što ne možemo uvek da igramo u istom sastavu. Moramo da rotiramo, a to je jako težak posao i za Vladana Milojevića koji nema do te mere uigran tim – rekao je Van La Para.

Osvrnuo se La Para i na utakmice u Ligi šampiona u dresu Crvene zvezde.

- Za mene je san bio da igram u Ligi šampiona. Zaista sam presrećan što mi je Crvena zvezda dala šansu da igram u najelitnijem evropskom takmičenju. Imamo i dalje šansu da prođemo grupnu fazu, biće teško, ali daćemo sve od sebe da obradujemo navijače i učinimo ih ponosnim. Neverovatno iskustvo za mene je što igram Ligu šampiona u dresu Crvene zvezde. Prelepo je videti navijače kako nas bodre na svakoj utakmici, i u pobedi, ali i u porazu. Oni su uvek iza nas i daju nam maksimalnu podršku.

Van La Para je napravio razliku između igranja nacionalnog šampionata i najjačeg evropskog klupskog takmičenja.

- Možemo videti da je u Ligi šampiona nivo i kvalitet fudbala mnogo veći. Što više grešaka napravite, to dajete protivniku više prostora da vas kazni. Greške se na tom nivou ne praštaju i zato moramo biti maksimalno fokusirani. U domaćem prvenstvu nije takav slučaj. Ekipe nisu toliko fizički spremne i uglavnom se brane, što vam daje prostora da odigrate nižim intezitetom. Međutim, nema opuštanja ni u tim utakmicama i kada ste u Crvenoj zvezdi uvek idete na pobedu.

Holanđanin je istakao da su navijači jedan od ključnih faktora uspeha kluba.

- Veoma sam prijatno iznenađem navijačima. Oni daju nešto posebno. Njihova energija se prosto oseća na terenu. Naročito kad su utakmice Lige šampiona u pitanju. Bez njih verovatno ne bismo imali prekopotrebna krila, koja su nam neophodna kada loše krene. Prelepo je biti na terenu i slušati njihove pesme, iako ih ne razumem, osećam tu pozitivnu energiju koja nam daje vetar u leđa – zaključio je Radživ Van La Para.

Kurir sport

Kurir