U CRVENOJ ZVEZDI ZNALI ZA LUKIN PROBLEM: Joviću devojka uplaćivala tikete u kladionici!

Pošto kao maloletnik nije smeo u kladionicu, Luka Jović je godinama slao devojku da mu uplaćuje tikete, otkriva Kurir.



Anđela je u to vreme bila već punoletna i mogla je da ulazi u objekte za klađenje, za razliku od tadašnjeg fudbalera Crvene zvezde.



Kako saznajemo, Jović je obožavao klađenje i čak je imao otvoren nalog za uplate putem interneta. Naravno, on se vodio na ime Anđele Manitašević, njegove tadašnje devojke, koja je tri godina starija od njega, pa je u to vreme bila punoletna.

- U početku je uglavnom Anđela dolazila da bi uplaćivala novac na račun za internet klađenje ili tikete na licu mesta. Kasnije je i Luka ulazio u kladionicu, ali s kačketom, i nije se previše zadržavao kako ne bi privlačio pažnju jer je tada već uveliko igrao za Crvenu zvezdu. Uglavnom su išli u kladionicu koja se nalazi u blizini Čuburskog parka - otkriva naš dobro obavešteni izvor.



Sve to dešavalo se u periodu od 2014. do 2016, kada su Luka i Anđela bili u vezi. Kasnije su raskinuli, ali je kratkotrajno pomirenje dovelo do dobijanja naslednika. Jović je postao otac u martu ove godine, ali nije ostao u vezi s prelepom Anđelom.



U Zvezdi su tada bili upoznati s Jovićevom strašću i razgovarali su s njim na ovu temu i pokušali da ga odvrate od klađenja.



Istorijat VELIKA LJUBAV LUKE I ANĐELE

Veza između Luke Jovića i Anđele Manitašević počela je 2014. godine. Tada je Luka imao 17 godina i tek je pravio prve ozbiljne fudbalske korake. Uz sebe je imao tri godine stariju devojku, koja je bila uz njega u brojnim teškim situacijama u tom periodu. A svi se dobro sećaju kako se tada bilo u Zvezdi. Luka i Anđela sada imaju i naslednika, malog Davida, ali više nisu u ljubavi. foto: Profimedia



