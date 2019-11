CRNOGORCI CRVENI OD SRAMOTE: Sokolovi brutalno prizemljeni od Engleza na Vembliju! (VIDEO)

"Ne znam šta da kažem, šta da mislim nakon ovog meča ili celih kvalifikacija. Prvi put otkad se bavim fudbalom, sramota me je jedne utakmice. Sramota me je od ljudi iz Saveza, koji su uz nas i trude se da nam daju maksimalne uslove, sramota me je od navijača koji dolaze da nas prate, od igrača koji su ranije nosili dres reprezentacije i ostavili neki trag, sramota me od kompletne javnosti., rekao je Vukčević, prenose Vijesti.

Selektor Faruk Hadžibegić na raspolaganju nije imao najbolje igrače poput Stefana Savića i Stevana Jovetića.

"Verovatno bismo i tada izgubili, ali da smo bili kompletniji bilo bi više iskustva i ne bi se napravile ovakve greške. Moram da izdržim ovaj težak momenat sa svojim igračima", rekao je Hadžibegić.

foto: EPA/Neil Hall

U izveštaju novinara "Vijesti" Danila Mitrovića je navedeno da je Crna Gora bila "topovsko meso" u hiljaditom meču engleske reprezentacije.



"Samo puki statista, učesnik proslave, a fudbalski predaleko ispod nivoa spektakla na "Vembliju" i kvaliteta rivala. Oslabljen povredama, uzdrman silnim porazima, bez samopouzdanja, i bez čvrstine, ali i defanzivne koncepcije, crnogorski tim je doživeo najteži poraz u istoriji - 7:0, a mogao je da bude još teži da Engleska nakon petarde u prvom poluvremenu nije spustila ritam i čekala da se fešta završi, te da proslavi plasman na EURO 2020. Najgore od svega je, međutim, što takav rezultatski krah nije iznenađenje, već zapravo realno stanje stvari i razlika u kvalitetu između Crne Gore i Engleske, odnosno najjačih evropskih selekcija. Crna Gora, danas i ubuduće, na "Vembli" i ostale evropske arene, može da dođe uz obećanje da će da pruži maksimum, da se bori i ništa više od toga. Jer, ovo je dno, ovo je nulta tačka i svaki naredni korak mora da bude mali, mora da bude skroman, dobro planiran i odmeren...", napisao je Mitrović.

