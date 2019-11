ALA SMO ŠUPLJI! AKTUELNA ODBRANA SRBIJE JEDNA OD NJAGORIH Ljupko Petrović: Mislim da ima dosta igrača koji ne mogu da igraju za Srbiju (FOTO)

Ljupko Petrović, trener koji je Crvenu zvezdu 1991. godine doveo do titule prvaka Evrope, tvrdi da reprezentacija ostvaruje skromne rezultate u kvalifikacijama za EP jer se vrši selekcija igrača. I njega, kao i ostatak Srbije brine frapantan podatak da je nacionalni tim u kvalifikacijama primio čak 15 golova.



Od Srbije su trenutno više golova u kvalifikacijama primili samo Škotska, Bugarska i Crna Gora, te San Marino, Lihtenštajn, Gibraltar, Farska ostrva, Andora, Malta... A nekada je Srbija imala granitnu odbranu, sa Nemanjom Vidićem i Nevenom Subotićem kod Radomira Antića, Banetom Ivanovićem kod Slavoljuba Muslina.

O poroznoj odbrani srpske fudbalske reprezentacije Ljupko Petrović kaže:

- Nije bilo dovoljno vremena da se ekipa uigra i odbrana postavi onako kako treba. Često se menjaju igrači, vidim to... Daje se šansa svima. Možda je to dobro u ovom trenutku, ali što pre treba naći standardan tim i u njega imati poverenja. Onda treba da se uigra ekipa, posebno u fazi odbrane. To je jedini razlog što je primljeno toliko golova.

Ljupko Petrović tvrdi da će meč protiv Ukrajine biti istina za sve u Srbiji, od selektora do fudbalera.

- Igramo u nedelju protiv najbolje reprezentacije u grupi i na tom meču biće jasno ko može, a ko ne može da igra za reprezentaciju. Tu će se sve pokazati. Mislim da ima dosta igrača koji ne mogu da igraju za Srbiju, kao i onih koji nisu pozvani a imaju kvalitet za nacionalni tim. Neću da ih imenujem, nije korektno, ali to se vidi - jasan je Petrović.

Portugalci favoriti NE NADAJMO SE KIKSU PORTUGALA

Ljupko Petrović smatra da nije realno da iz kvalifikacija Srbija ode na EP, iako postoje teoretske šanse: - Mislim da nemamo šanse, tj. nemamo čemu da se nadamo na utakmici između Portugala i Luksemburga. Ipak, igraju prvaci Evrope sa Ronaldom protiv jedne skromne ekipe. Nema tu Luksemburg nikakve šanse!

