VRATIĆU SE JAČI NEGO IKAD Branko Jovičić: Dišemo jednim plućima u svlačionici i sve doživljavam kao i oni, iako nisam na terenu (FOTO)

- U poslednje vreme se mnogo govori o mom povratku na teren. Počeo sam da treniram individualno sa loptom što je za mene ohrabrujuća vest na nekom pshičkom planu. Za kratak period prebrodio sam dve ozbiljne povrede. To je neki psihiološki ispit za mene. Što se tiče moje fizičke spreme sigurno ću dati sve od sebe kao i poslednja dva meseca gde radim na snazi čitavog tela. Tu su naravno i ljudi iz stručnog štaba koji će voditi računa o tome kao i do sada. Uvek su tu za mene i iz tog razloga očekujem da se na teren vratim što pre i mnogo spremniji. Kondicioni trener Vučetić je zadužen za mene. Pomera mi satnicu treninga, jer ujutru treniram individualno na bazi fizičke spreme, dok popodne radim tehničke detalje sa loptom – naglasio je Jovičić.

foto: @starsport



Posle operacije u Rimu usledio je težak period, ali je on ponovo pokazao da samo najjači opstaju, kao i da ima podršku svojih kolega iz svlačionica.



- Psihiči sam mnogo teško podneo sve to. Nije mi lako, jer želim da budem uz saigrače na svakom treningu. Dišemo jednim plućima u svlačionici i sve doživljavam kao i oni, iako nisam na terenu. Nisam u prilici da pomognem ekipi u Ligi šampiona, ali u meni pred sam meč tinja neka pozitivna trema što je pozitivno, ali sa druge strane ostaje veliki žal jer ne mogu da im pomognem. Verujem da ćemo i sledeće godine igrati evropska takmičenja, ali i da ćemo ove sezone prezimiti u Evropi – rekao je Jovičić.

foto: Beta



Popularni Bakula ne krije da u ekipi Crvene zvezde vlada pravo prijateljstvo koje tim dovodi do velikih uspeha.



- U poslednje tri godine ne treba trošiti reči o atmosferi i drugarstvu u timu. Imali smu tu sreću da ljudi koji skautiraju i dovode igrače vode brigu i oko činjenice ko je kakav čovek van terena. Svi su uz mene. Rasplakala me poruka koju su mi snimili pred moju operaciju. Tada, a i sad pokazuju da su 24 časa uz mene, dopisujemo se svakodnevno. Očekujem da se što pre vratim. Nedostaje mi karantin, da se družimo pred utakmicu, ali verujem da ću im se pridružiti od zimskih priprema. U našem timu se nikada nije izdvajao pojedinac. Uvek smo ili tim, kolektiv i to nas je i dovelo do velikih uspeha u ove tri godine. To mi daje dodatnu snagu da se vratim jači nego ikad – zaključio je naš fudbaler Branko Jovičić.

(FK Crvena zvezda)

Kurir