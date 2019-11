PETARDA U GOSTIMA JOŠ U MISLIMA Tadić: Osećamo odgovornost zbog Ukrajine, pokušaćemo da se koliko-toliko revanširamo (FOTO)

"To je jedan od težih poraza koje smo imali. Svi koji smo igrali osećamo dozu odgovornosti za to što se desilo. Ukrajina je bila mnogo bolja u toj utakmici, dominirala je... Da se ne vraćam na to, znate najbolje zašto smo izgubili. Sada ćemo pokušati da im se koliko toliko revanširamo", rekao je Tadić novinarima u Staroj Pazovi.

Reprezentacija Srbije je u Ukrajini doživela debakl porazom 5:0 u prvom delu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Ukrajina je obezbedila plasman na EURO.

Srbija će sutra od 15.00 na stadionu "Rajko Mitić" igrati protiv Ukrajine u poslednjem kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Nacionalnom timu Srbije je potrebna pobeda uz kiks Portugala u Luksemburgu da bi se plasirala na kontinentalni šampionat. U suprotnom, ostaje baraž Lige nacija.

"Ukrajina me nije iznenadila jer smo znali da imaju veliki kvalitet i potencijal. Očekivali smo da ćemo biti medju prve dve ekipe. Nada i dalje postoji. Biće jako teško. Prvo treba da odradimo što je do nas, a to je da pobedimo Ukrajinu", kazao je Tadić.

Fudbaler Ajaksa je bio veoma nezadovoljan posle poslednje utakmice srpskog tima, koji je u četvrtak sa 3:2 pobedio Luksemburg.

"Jasno i glasno sam rekao šta sam mislio. Bilo je dobrih stvari u prvom poluvremenu. Zabolelo me je što se nismo dovoljno zalagali u drugom jer nam se to dešava već par godina unazad. Dugo sam ovde i to mi smeta. Jednostavno, moderan fudbal je takav da mora uvek da se poštuju zadaci, bez opuštanja, bez obzira na rezultat. Imamo dovoljno iskustva i ne treba to da nam se dešava. Mi kao igrači imamo najveću odgovornost jer moramo uvek da pružamo maksimum", naveo je Tadić.

Po njegovim rečima, Srbija ne bi trebalo da ima previše oscilacija ako hoće da bude ozbiljna ekipa.

"Ako hoćemo da budemo ozbiljna ekipa, ne bi trebalo da imamo previše oscilacija u igri. To je krucijalno. Imamo fantastične momente, na momente izgledamo jako dobro, ali ima i nekih gde je pad koncentracije ili ne znam ni ja šta više. Moramo da budemo konstantnija ekipa, da se zajedno branimo i zajedno napadamo", rekao je Tadić.

Dušan Tadić je izrazio nadu da će što više ljudi doći na stadion "Rajko Mitić" da gleda utakmicu protiv Ukrajine i apelovao je na navijače da se ponašaju tako da ne bude novog razloga da UEFA kazni srpski nacionalni tim.

