VLADIMIR PETROVIĆ PIŽON: Sa navijačima smo napravili sve uspehe! Marakana mora da bude ponovo ona moćna snaga!

Marakana mora da bude ponovo ona moćna snaga koja će pomoći Crvenoj zvezdi da nadmaši sebe i napravi možda još jedan podvig protiv Bajerna, nada se četvrta Zvezdina zvezda Vladimir Petrović Pižon. Veliki rezultati i uspesi našeg kluba uvek su bili u snažnoj sprezi sa energijom koja je stizala sa tribina, a legenda crveno-belih ističe da će ona imati snažan uticaj i na šesti duel sa velikanom iz Nemačke u utorak 26. novembra kao što je imala u prošlosti.

- Zvezda je u istoriji sve uspehe napravila sa navijačima i ne sumnjam da će i u utorak naši fudbaleri imati publiku iza sebe kao 12. igrača. Podržaće tim kao i do sada jer na talasu njihove energije ništa nije nemoguće, to je posebna snaga – uverava Pižon.

Prvi dvomeč sa Bajernom decembra 1979. godine , obeležio je baš Petrović.

- Prvu utakmicu u Minhenu igrao sam povređen. Imali smo pred taj duel neku prijateljsku sa Zemunom i molio sam trenera Stankovića da je ne igram jer me boleo mišić. Nažalost, tu sam pogoršao povredu i u Minehnu sam bio označen kao glavni krivac za poraz od 2:0. Mediji su se obrušili na mene, ali su me na neki način i motivisali – priseća se Vladimir.

Pred prepunom Marakanom, po slobodnoj proceni 90.000 navijača, Crvena zvezda je u prvih 60 minuta deklasirala moćan tim sa Rumenigeom, Brajtnerom i ostalim asovima tog doba. Vodila je 3:0 i nije izdržala da sačuva rezultat koji je vodio u četvrtfinale jer je na kraju bilo 3:2.

- Pripremao sam se da odigram najbolji meč. I zaista je to bilo verovatno najkvalitetnijih sat vremena naše generacije. Igrali smo spektakularno, Bajernu smo pripremili pakao. Atmosfera nas je nosila posle ranog gola Duleta Savića, a zatim sam i ja postigao lepo pogodak. Imali smo 3:0 u 50. minutu jer je Repčić zatresao mrežu, ali Nemci su – Nemci. Mi smo donekle bili žrtve strašnog ritma koji smo forsirali, teren je bio natopljen vodom, a Diter Henes je postigao dva gola, prvi posle kornera koji i nije postojao. Kad se podvuče crta, nismo prošli ali smo pobedili veliki Bajern.

Bio je Petrović deo stručnog štaba Crvene zvezde i u drugom odmeravanju snaga sa Bajernom 1991. godine.

-Tada se sve vratilo za onaj meč u decembru 1979. godine, Zvezda je imala fantastične igrače, odigrala fenomenalno u Minhenu i onda u antologijskom meču prošla u finale, zatim došla i do trofeja. Imali smo mnogo sjajnih igrača koji su mogli da naprave razliku i to je bilo presudno. Ja bih tu dodao kao važan faktor i našu publiku jer kao da su oni sa tribina poslali svu svoju energiju i molitvu da ona lopta uđe magično u mrežu. Uplašili su Aumana. Uživao sam radeći sa takvim igračima kao što su Savićević, Belodedić, Stojanović, Najdoski jer je to bila privilegija. Posle toga kao prvi trener nisam imao priliku da istovremeno radim sa tako kvalitetnim fudbalerima kao što su bili oni.

Nemoguće je porediti kvalitet timova Zvezde i Bajerna kroz istoriju, podvlači Pižon, zato je veoma suzdržan u prognozama pred meč u utorak.

- Ne treba se baviti prognozama, poređenjima ali svakako treba reći da Bajern dolazi sa najvećim ambicijama jer su Nemci uvek Nemci. Imaju isti pristup, isti angažman, uproni su, istrajni i igraju 90 minuta. Dovode i više kvalitetnijih stranaca nego nekad, pa ne treba računati na to što su već prošli u nokaut fazu Lige šampiona i da će se opustiti. Igraće 100 odsto. Zvezda mora da pruži maksimum, da se bori za što bolji rezultat i sve sem poraza bilo bi veliko dostignuće. Navijači i ambijent koji oni naprave je uvek dodatna snaga u Beogradu i nešto što sigurno može da pomogne da se dođe do rezultata.

Legendi kluba i članu Upravnog odbora posebno imponuje kontinuitet koji naš klub poslednjih godina ostvaruje u Evropi.

- Trener Vladan Milojević radi dobro svoj posao, posebno dobro balansira sa velikim brojem utakmica jer jedan sastav igra u prvenstvu, drugi u Evropi. Od vremena Miljana Miljanića, kad je Dragan Džajić igrao, pa preko moje generacije uvek smo igrali neku značajniju ulogu u Evropi. U ovim vremenima kad je fudbal dobio neku drugu dimenziju, tri uzastopna učešća kluba u grupnoj fazi, dva u elitnom takmičenju su znak da se bez obzira na sve poteškoće ide u dobrom smeru. Na radost svih nas – zaključuje Petrović.

Kurir sport

Kurir