DA SE NE ZABORAVI! Pre 42 godine u saobraćajnoj nesreći život je izgubio veliki Boško Kajganić!

Posle samo tri meseca u Galatasaraju, pri povratku u Srbiju na svoju Slavu Sv. Arhangela Mihajla, u svojoj 28 godini poginuo sin,otac, suprug, veliki čovek, sportista i golman. U nezvaničnim anketama bio jedan od najlepših fudbalera Jugoslavije.

'' Rođen je 29. aprila 1949.u Staroj Pazovi, mnogo sam kao klinac i tinejdžer voleo ovog čoveka, a tek kasnije sam uvideo da smo rođeni istog dana, istog meseca samo on 11 godina ranije. Bio sam u omladincima FK Crvena zvezda, kada sam prisustvovao njegovoj sahrani u obeležjima kluba, na Novom groblju. Neka ti je večna slava i hvala Boško za sve lepe trenutke koji si podario našoj Zvezdi, a u nju si došao daleke 1966, a otišao 1977,'' rekao je Kajganićev blizak prijatelj!

U svrhu sticanja iskustva i igračkog napredovanja, pozajmljen je 1969. godine kraljevačkoj Slogi, koja se u to vreme takmičila u Drugoj ligi. Bio je to pravi izbor, Kajganić je u Kraljevu toliko briljirao da je te godine proglašen najboljim golmanom druge lige,a svoj zvezdani trenutak imao je u Podgorici, u revanš utakmici kvalifikacija kada je fudbalerima Budućnosti odbranio čak šest jedanaesterca u penal seriji, uz to i bio precizan sa bele tačke i svoj tim odveo u narednu rundu. Ljubitelji fudbala u Kraljevu i dan-danas prepričavaju tu utakmicu i sa pijetetom govore o najvećoj kraljevačkoj "jedinici" svih vremena.

U Vardaru je takođe pozajmljen 1973/74 (Mutibarić otišao u vojsku) i tu zabeležio rekordnih 34 utakmica, branio na svim prvenstvenim utakmicama, i ponovo ga vratili u zvezdu, gde je posle odlaska Ognjena Petrovića postao standardni golman.

Prvi je sa ovih prostora koji je posle svoje smrti dobio klub navijača Boško Kajganić, dugo su trajali ali na kraju se taj klub ugasio. Ali svake godine članovi tog kluba i njegova supruga Biljana Kajganić se okupe i obeleže taj nesrećni dan.

