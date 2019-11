JOVAN ŠURBATOVIĆ: Srbija je jedan od kandidata za domaćina Evropskog prvenstva 2028.

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Jovan Šurbatović bio je gost otvorenog studija Fakulteta za sport, na sajmu sporta u Beogradu. Šurbatović je govorio o kvalifikacijama za Euro, koeficijentu domaće lige, kao i o Fakultetu za sport.

Reprezentacija Srbije u polufinalu Lige nacija gostovaće Norveškoj, a potencijalni rival u finalu biće bolji iz duela Škotske i Izraela i to na našem terenu.

-Tako je, propustili smo šansu da se kvalifikujemo direktno, ali objektivno imali smo jako tešku grupu. Ukrajina je jedna od najčvršćih i najjačih ekipa u Evropi, sjajno vođena od strane Ševčenka. Portugal o njemu nema potrebe mnogo pričati, aktuelni prvak Evrope, sa odličnim igračima i veoma uigrana ekipa. Tako da ako realno posmatramo stvari ovo treće mesto je realan ishod kvalifikacija u našoj grupi. Imamo sreće što smo imali sjajan nastup u Ligi nacija prošle godine, pa smo stekli takozvanu drugu šansu odnosno baraž u martu mesecu da se plasiramo na Euro. Našem fudbalu bi mnogo značilo da se posle dvadeset godina ponovo nađe na završnom turniru. Mislim da imamo dobre igrače i da zasulužujemo da budemo na najvećoj pozornici.

Srbija se kadnidovala da bude domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu 2020. godine, kakve su nam šanse da dobijemo domaćinstvo?

-U ovom trenutku je nezahvalno progonozirati to, ali ono što je izvesno jeste da smo mi maksimalno ozbiljno pristupili tome i da zajedno sa Rumunijom, Bugarskom i Grčkom pripremamo jedan ozbiljan projekat, da u nekom trenutku ozvaničimo tu kandidaturu. To nije stvar prestiža, već prilika da i država u ekonomskom smislu posle ovih velikih investicija u putnu infrastrukturu, u stadione, hotele...u sportskoj industriji ostvari veliku zaradu, to je velika šansa i za značajan privredni iskorak.

Domaći fudbal ima dva klupska predstavnika u Evropi, Crvenu Zvezdu i Partizan, kako komentarišete njihove dosadašnje rezultate i koji su njihovi dometi?

-Nema sunje da su i Zvezda i Partizan postigli veliki uspeh u Evropi izborivši plasman u grupnu fazu. Ono što je bitno je da u ove naredne mečeve, naši klubovi uđu fokusirani i probaju da izbore dobre rezultate i prezime u Evropi. Mi se nalazimo tu negde na granici tog 15. mesta na UEFA listi, to mesto bi nam donelo od sledeće sezone dva učesnika u kvalifikacijama za Ligušampiona. Ja se nadam i navijam da Partizan i Zvezda osvoje bodove u narednim utakmicama jer bi to mnogo značilo fudbalu u Srbiji. Ali kažem već su veliku stvar uradili.

Pored funkcije u FSS-u, Jovan Šurbatović je profesor i na Fakultetu za sport, evo šta on kaže koliko je obrazovanje bitno u sportskom sektoru.

-Kroz celu karijeru, još od apsolventskih dana radim u prosveti, što u srednjem što u visokom obrazovanju. Za mlade ljude, sportiste i sve sportske radnike bitno je obrazovanje. Živimo u eri znanja, obrazovanje je jedan od ključnih faktora uspeha kako na pojedinačnom planu tako i na društvenom. Vlada jaka konkurencija, a da bi bili uspešni moramo da znamo više od konkurenata. Drago mi je što sam kroz karijeru uspeo da školujem mnogo ljudi, a pogotovo mi je drago što su ti ljudi na visokim i odgovornim sportskim funkcijama.

(Kurir sport)

