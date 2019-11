LJUPKO PETROVIĆ DAO RECEPT ZVEZDI ZA BAJERN: Da bi ih pobedio moraš da igraš i razmišljaš isto kao i oni (VIDEO)

Trener trofejne generacije pre 27 godina u polufinalu Kupa šampiona prvi je šokirao Bavarce u Minhenu i posle 44 utakmice u Evropi naneo im poraz na Olimpijskom stadionu (2:1). U istorijskom revanšu u Beogradu uspeo je da odoli Nemcima (2:2) i uvede tim u finale, da bi protiv Olimpika iz Marselja osvojio najvredniji trofej u klupskom fudbalu.

"Da bi pobedio Nemce moraš da razmišljaš na njihov način. Mi smo uvek imali talenta, možda i više od njih, ali su oni uvek trčali više od nas. Moja ekipa 1991. je i trčala kao nemačka, te pripreme na Igmanu su bile ključlne za naše osvajanje Kupa šampiona " - otkrio je na početku recept Petrović.

Evocirajući uspomene na utakmice iz 1991, trofejni stručnjak se posebno osvrnuo na određene detalje koji su bili presudni.

"Kad spominjemo Bajern prvo mi pada na pamet duel u Minhenu jer je to bila najbolja utakmica Crvene zvezde u Evropi te godine, gde smo ih pobedili 2:1 uz izvanrednu partiju. Bio je to vrh dometa u igri i maksimum naših mogućnosti. Kad smo se digli sa klupe, čestitali jedan drugome obratio sam se Džajiću sledećim rečima: Kako kroz dve nedelje da pripremim ekipu da opet pobedimo i prodjemo? On je stao i zamislio se. Jer je u zemlji zavladala euforija, igrači su se po dolasku u Beograd, razleteli po kafićima, izlascima. Ramena su im bila spuštena od tapšanja po ramenu jer se stvorila atmosfera da smo već prošli."

Za revanš je stručni štab najviše vremena utrošio na to da ekipa ostane na zemlji, da se euforija navijača ne prenese u svlačionicu.

"Sve je bilo dobro u prvom delu. Poveli smo 1:0, stvorili još tri stopostotne šanse, a oni nijednu. Sećam se da je Binić trebalo da odigra Pančevu a on je šutirao i promašio. Da mu je dodao loptu bilo bi 2:0. Osetilo se da su igrači počeli da se takmiče ko će dati gol, ko će ući u istoriju. I tu je došlo do pada. Za kaznu je Dika Stojanović primio gol kroz noge, igrači su pali. Drugi gol je došao sam po sebi, nastao je pakao i malo je nedostajalo da primimo i treći jer su Nemci pogodili stativu. Ali, kad već Efenberg nije imao sreće da mu se lopta odbije u noge i reši meč, rekao sam Dujkoviću: viči da svi idu napred. Kad oni nisu dali - mi ćemo. I tako je bilo, zahvaljući Pančevu koji je uplašio golmana Aumana."

Delirijum na stadionu, na klupi, Zvezda ide u finale, a ostalo je još četiri minuta, priseća se Ljupko koji je, u tim momemtima kad puls prelazi 200, ostao pribran.

"Gledao sam samo kako da sačuvamo rezultat. Malo ko se i seća da sam napravio dve izmene, Momčiloviću sam rekao da svaku loptu koja mu dođe šutne u publiku. A, on je primio loptu sam i umesto da je iznese - šutnuo je na tribine. Radio je šta sam mu rekao. Kao trener moraš da suzbiješ emocije, da uradiš nešto da dobiješ. Zato sam i izjavio posle meča da me je taj kraj utakmice mogao koštati života."

Slavlje posle meča bilo je nezaboravno, navijači su se našli na terenu.

"Odneli su sve. I travu i stative za uspomenu. Ti se momenti ne zaboravljaju. Ko god je bio na stadionu to pamti, pogotovo ja koji sam bio na čelu tog tima."

Fudbal se mnogo promenio, nastvaio je Ljupko priču, Bajern je ostao Bajern, Crvenu zvezdu su okolnosti, dešavanja u zemlji, sankcije, sputali da ostane u vrhu evropskog fudbala.

"Zvezda je ne svojom krivicom izgubila korak i nije danas više u toj top grupi evropskih klubova. Kad smo postali prvaci Evrope, Dragan Džajić je već dogovorio dolaske Davora Šukera i Slaviše Jokanovića i mislim da bi Zvezda minimum još dve-tri godine imala realne šanse da bude prvak Evrope i ponovi Bari. Normalno je da smo doživeli da je naš sadašnji kapiten Marko Marin igrao više puta Ligu šampiona nego Zvezda."

Iskustvo 72-godišnjeg trenera moglo bi da pomogne i treneru Vladanu Milojeviću u pripremi utakmice u utorak. Međutim, Ljupko je biranim rečima govorio o mlađem kolegi, ceneći njegov rad.

"Jedno je gledati fudbal kao gledalac, a potpuno je druga dimenzija kad radiš sa igračima. Milojević najbolje zna mogućnost igrača, odlično ih vodi i ne sumnjam da će izabrati najbolju taktiku. I da se navijači ne zavaravaju, sada situacija nije ravnopravna kad je kvalitet igrača u pitanju. Ko god kaže da ćemo mi sada zgaziti Bajern taj ne zna šta priča. Pa, oni su dali sedam golova Totenhemu i to u Londonu. I ne smemo se oslanjati na to da su već prošli u nokaut fazu Lige šampiona, što jure da poprave plasman u Bundesligi. Nemac je Nemac, nikad se neće predati dok ne mora. Ne kalkuliše, igraće 100 odsto čak i ako trener ne izvede najjaču postavu. I ne kažem da Zvezda ne može do dobrog rezultata. Ako igrači odrade sve što trener od njih zahteva, može i da se pobedi. Fudbal je takav. Izgubili smo 4:0 od Totenhema, a mi smo prvi imali šansu i da smo dali gol sve bi bilo drugačije. Verujem da će Zvezda ostati u Evropi i na proleće, jer u Beogradu ima i onu veliku podršku sa tribina – zaključio je legendarni stručnjak koji se nada da će se 26. novembra 2019. slaviti kao i u aprilu 1991.

Kurir sport/crvenazvezdafk.com

Kurir